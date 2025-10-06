El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes la reactivación de las obras de la Autopista Nacional 19, en el tramo que conecta San Francisco con Jeanmaire. Se trata de un proyecto estratégico para la provincia, que había quedado paralizado tras la decisión del Gobierno nacional de suspender las inversiones en infraestructura vial.

El nuevo tramo comprende dos secciones: una de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, y otra de 16,7 kilómetros entre Devoto y Jeanmaire. La obra será financiada íntegramente con fondos provinciales.

Durante el acto, que se desarrolló a la vera de la ruta, Llaryora expresó su orgullo por retomar un proyecto que acumula más de cinco décadas de promesas incumplidas: “Hoy es un día histórico, porque todo camino une, pero cuando está destruido se vuelve un camino de la muerte. Esta es una de las rutas con más índice de accidentología del país”, aseguró el mandatario.

A su turno, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, destacó el valor simbólico y funcional que tiene la autopista para su ciudad y la región. “Hoy es un día emocionante e histórico para la ciudad de San Francisco. Desde que quedó definido el mapa electoral en 2023, empecé a decir que la autopista la iba a terminar el gobierno de la provincia, y que la iba a terminar Martín”, expresó.

Bernarte también apuntó contra el modelo de gestión nacional, al contrastarlo con la visión de Llaryora: “Uno leía que estábamos ante un modo de encarar la gestión pública que parte del individualismo y niega las construcciones colectivas. Martín siempre propuso un Estado presente, articulador entre lo público y lo productivo”.

El jefe comunal recordó que la primera promesa de esta obra fue realizada en 1971 por el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse: “Después de 54 años, es un sanfrancisqueño el que hace realidad el sueño de nuestra comunidad”, remarcó.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”

El discurso del gobernador fue encendido y profundamente político. En su alocución, Llaryora cuestionó duramente el retiro del Estado nacional de los proyectos de infraestructura y reclamó una mayor equidad en la distribución de los recursos. “Esta es una de las regiones que más recursos le da a la Nación y tal vez una de las más olvidadas. Es injusto. No podemos seguir andando en el ‘déjese llevar’. Tenemos que tener lo que hay que tener para terminar esta ruta de una vez por todas”, sostuvo.

El mandatario también pidió al Gobierno nacional que atienda otras obras viales postergadas: “Lo de la ruta 158 no puede seguir en este estado. Ya que se llevan la plata de los combustibles y de las retenciones, que la arreglen de una vez por todas”, exigió.

En otro pasaje de su intervención, Llaryora fue categórico: “No puedo creer que haya gente apoyando un proyecto que te dice ‘me voy a llevar todos tus recursos y no te voy a devolver absolutamente nada’. Eso es condenarte a la desidia, a la pobreza, a la resignación y aún a la muerte en una ruta abandonada”.

El gobernador cordobés insistió en la necesidad de una agenda federal que contemple las necesidades del interior del país: “¿Cómo puede crecer un pueblo del interior sin escuela, sin sanatorio, sin camino, sin luz, sin gas? Todo eso genera comunidad y genera progreso. No podemos abandonar a nuestros hermanos del interior del interior”, afirmó.

En ese contexto, Llaryora convocó a una defensa activa de los recursos provinciales en el Congreso: “Necesitamos que todos nos ayuden a poner los diputados necesarios para ir al Congreso y ayudar al gobierno que entienda que queremos bajar la inflación, pero con la gente adentro, con trabajo, con producción, con infraestructura”.

“Las cosas se pueden, si estamos todos juntos”

Sobre el cierre, Llaryora recordó que la fecha coincidía con su cumpleaños y se emocionó al compartir con su gente un momento que consideró “uno de los más especiales” de su carrera política: “Dios ha querido que sea justo en esta fecha. ¿Qué mejor regalo me puede dar la vida que esta obra tan maravillosa esté iniciándose hoy?”, dijo.

También valoró el esfuerzo del pueblo cordobés por sostener las obras con fondos propios: “Córdoba no para y no para en ningún lado. Estas obras generan empleo, producción, y gobernar es generar trabajo”.

Concluyó su discurso con un llamado a la unidad y a la acción: “No podemos llorar como niños lo que no supimos defender como hombres. En la próxima elección acompañemos a Córdoba, acompañemos a un tipo nuestro y mandemos diputados nuestros para defender los recursos y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.