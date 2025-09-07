El gobernador Martín Llaryora anunció este domingo el lanzamiento del Programa de Empleo +26, una nueva política pública orientada a generar oportunidades laborales para personas mayores de 26 años, con prioridad para quienes superan los 45. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter).

“Gobernar es generar trabajo, y en Córdoba no queremos que nadie se quede al costado del camino. Por eso he tomado la decisión de lanzar el Programa de Empleo +26: son 10 mil nuevas oportunidades laborales con prioridad para las personas mayores de 45 años, a quienes les facilitaremos su reinserción laboral”, expresó el mandatario provincial.

El gobernador también hizo referencia al contexto nacional y destacó el impacto que la situación económica tiene en el empleo. “Argentina atraviesa una situación económica difícil, y una de las consecuencias más dolorosas es la pérdida de miles de puestos de trabajo. Para nosotros no son números ni una simple estadística, sino que son cordobesas y cordobeses que atraviesan la angustia de no tener el trabajo que se merecen para mejorar su calidad de vida, y la de sus seres queridos”, sostuvo.

Llaryora agradeció el acompañamiento del sector privado en la implementación de esta iniciativa. “Quiero agradecer al sector privado cordobés por acompañar y apoyar esta iniciativa, y por la predisposición a trabajar siempre en conjunto por el progreso de nuestra provincia. En Córdoba ponemos a las personas en el centro de nuestras prioridades”, afirmó.

Por el momento no se dieron a conocer las fechas de inscripción ni el inicio del programa. Según se informó oficialmente, los interesados podrán obtener más información en los próximos días a través del sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar.