Llaryora lanzó el Programa de Empleo +26 con prioridad para mayores de 45 años
El gobernador de Córdoba presentó este domingo una nueva iniciativa que prevé 10 mil oportunidades laborales. Aún no se informaron las fechas de inscripción.
El gobernador Martín Llaryora anunció este domingo el lanzamiento del Programa de Empleo +26, una nueva política pública orientada a generar oportunidades laborales para personas mayores de 26 años, con prioridad para quienes superan los 45. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter).
“Gobernar es generar trabajo, y en Córdoba no queremos que nadie se quede al costado del camino. Por eso he tomado la decisión de lanzar el Programa de Empleo +26: son 10 mil nuevas oportunidades laborales con prioridad para las personas mayores de 45 años, a quienes les facilitaremos su reinserción laboral”, expresó el mandatario provincial.
El gobernador también hizo referencia al contexto nacional y destacó el impacto que la situación económica tiene en el empleo. “Argentina atraviesa una situación económica difícil, y una de las consecuencias más dolorosas es la pérdida de miles de puestos de trabajo. Para nosotros no son números ni una simple estadística, sino que son cordobesas y cordobeses que atraviesan la angustia de no tener el trabajo que se merecen para mejorar su calidad de vida, y la de sus seres queridos”, sostuvo.
Llaryora agradeció el acompañamiento del sector privado en la implementación de esta iniciativa. “Quiero agradecer al sector privado cordobés por acompañar y apoyar esta iniciativa, y por la predisposición a trabajar siempre en conjunto por el progreso de nuestra provincia. En Córdoba ponemos a las personas en el centro de nuestras prioridades”, afirmó.
Por el momento no se dieron a conocer las fechas de inscripción ni el inicio del programa. Según se informó oficialmente, los interesados podrán obtener más información en los próximos días a través del sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar.