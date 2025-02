Llaryora inauguró el ciclo lectivo 2025: “Me comprometí a no achicar el gasto educativo"

El gobernador Martín Llaryora dio inicio hoy al ciclo lectivo 2025 en el Centro Educativo Carlos Guido Spano de Villa Benegas, ubicado en las Altas Cumbres, en un acto que contó con la participación de cientos de escuelas conectadas en videoconferencia.

Desde la Provincia resaltaron que esto fue posible gracias a que “casi la totalidad de las escuelas rurales y de alta montaña ya cuentan con conexión a internet satelital (Starlink), acercando oportunidades a cada rincón de la provincia”.

“Me comprometí a no achicar el gasto educativo, a no cerrar escuelas. Venimos a ampliar oportunidades, a hacer de las escuelas rurales y de alta montaña de Córdoba las mejores escuelas de Latinoamérica, y para eso vamos a empezar por la inversión. Y sin conectividad, hoy no hay posibilidad de educar”, destacó el gobernador.

Según detalló el Gobierno de Córdoba, a la fecha 852 de los 871 establecimientos cuentan con esta tecnología para continuar ampliando las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes de localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

De esta forma se cumple el compromiso anunciado por el gobernador Llaryora el pasado 14 de agosto en la Pampa de Achala, en el inicio de ciclo lectivo de las escuelas de alta montaña.

“En Latinoamérica o en Sudamérica, proyectos como este, de esta magnitud, con este nivel de inversión y compromiso, no existen”, aseguró Llaryora.

Para la Provincia, esta iniciativa refleja un avance significativo en la conectividad de las escuelas rurales, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a contenidos educativos en línea, mejorar su formación y tener igualdad de oportunidades.

El gobernador resaltó que con estas herramientas se podrá enseñar materias como inglés o tecnología a distancia, ya que son lugares donde es difícil que puedan llegar más docentes.

A su vez, permitirá que la comunidad y la población pueda acercarse a las escuelas a hacer cursos o trámites aprovechando la conexión.

“Con esta medida, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con la educación como pilar fundamental del crecimiento y el bienestar de la provincia, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del futuro”, aseguraron desde la Provincia.

Llaryora agradeció a los docentes y les dijo “sé que quieren a los chicos en cada una de las escuelas como si fueran sus hijos. Y sé que hacen todo el esfuerzo, y más también. Lo que nosotros hoy le estamos dando es una ventana al futuro, una ventana al progreso”.

Prioridades

A su turno, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, resaltó el trabajo de toda la comunidad educativa y destacó el proyecto educativo de la provincia: “Estamos avanzando en un proyecto educativo que marca prioridades que son centrales para el desarrollo de nuestra Córdoba, a la vez que el esfuerzo por la enseñanza de la lengua y la matemática es nuestro desafío, nuestro reto”.

“Córdoba se destaca, pero tenemos que seguir trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia para que nuestros chicos y nuestras chicas aprendan, y aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos que están establecidos”, añadió.

La directora de la escuela Carlos Guido Spano, María Isabel Tapia, valoró que “esto da sentido y marco a los procesos de transformación, garantizando el derecho de enseñar y aprender, promoviendo la justicia educativa. Desde hoy estamos conectados al mundo para brindar más y mejores oportunidades de aprendizaje”.

El intendente de Cura Brochero, de quien depende Villa Benegas, Carlos Oviedo, ponderó que “todas las escuelas tienen el servicio de internet y esto nos permite a nosotros también, como municipio, poder trabajar y poder pensar en políticas educativas de la región, del lugar, poder trabajar con nuestros docentes y con nuestros estudiantes”.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos; el presidente de la Agencia Conectividad Córdoba, Víctor Di Rienzo; el secretario de Integración del Norte y Oeste; Alfredo Altamirano; el legislador Mariano Ceballos, entre otros.