El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, será anfitrión este viernes en Río Cuarto de una reunión clave que se haría con otros cinco gobernadores provinciales que conforman el espacio político Provincias Unidas. El encuentro, que coincide con una de las exposiciones rurales más importantes del país, busca consolidar una respuesta política conjunta ante la falta de avances concretos en el llamado “diálogo federal” impulsado por la Casa Rosada.

Según La Voz del Interior, además de Llaryora, participarán del encuentro Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), quien se suma por primera vez como referente radical del interior. También estará presente el exgobernador Juan Schiaretti, como candidato de Provincias Unidas en Córdoba, reforzando el carácter político del acto.

La elección de Río Cuarto como sede no es casual. La ciudad será escenario de una tradicional exposición agropecuaria, contexto que los mandatarios aprovecharán para brindar una conferencia de prensa centrada en temas como producción, trabajo y federalismo. La jornada incluirá, además, un encuentro con representantes de la Mesa de Enlace provincial y dirigentes ruralistas de alcance nacional.

Desde el entorno de Llaryora y Schiaretti aseguran que el objetivo de Provincias Unidas es presentar una alternativa de gestión “basada en producción, empleo y equilibrio fiscal”, en contraste con lo que consideran posturas extremas tanto del actual Gobierno nacional como del kirchnerismo.

La reunión se da en un contexto de creciente escepticismo entre los gobernadores respecto a la voluntad real de diálogo por parte de la administración de Javier Milei. En el Centro Cívico cordobés señalan que, hasta ahora, no han recibido una convocatoria formal desde la Casa Rosada, y dudan de que la iniciativa tenga resultados concretos. Y plantean que cualquier diálogo debe empezar por un tema concreto: la devolución de fondos a las provincias.

El ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación de Córdoba, Daniel Pastore, fue aún más categórico en una entrevista con La Voz en Vivo. “Ya hemos tenido varias fotos vacías. Así como está planteada, la convocatoria es para la tribuna”, aseguró el funcionario sanfrancisqueño.

Entre los reclamos centrales que los gobernadores llevarán a cualquier posible mesa institucional, figuran la restitución de fondos recortados tras la asunción de Milei, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, los subsidios al transporte, y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles. Además, reclaman que se reanuden los pagos adeudados por la Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, como Córdoba.

En paralelo, se espera la definición del Ejecutivo nacional respecto a la ley que establece la distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo plazo de veto vence este viernes. Según La Voz del Interior, en la Casa Rosada anticipan que el Presidente cumplirá su promesa de vetar cualquier norma que comprometa el equilibrio fiscal.

El armado de Provincias Unidas busca consolidarse como un bloque con peso político propio. Desde el llaryorismo afirman que podrían sumarse más gobernadores en las próximas semanas, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), con el objetivo de ampliar la base del espacio de cara a las elecciones de octubre.