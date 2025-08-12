El gobernador Martín Llaryora encabezó este martes la apertura de AGTECH Week 2025 en Río Cuarto, evento que en su primera jornada reunió a más de 1.200 asistentes, y puso el foco en el poder transformador de la innovación tecnológica como herramienta clave para el desarrollo agroindustrial del sur de Córdoba y de todo el país.

Según informó LV16, el mandatario celebró el posicionamiento de la ciudad como referente de innovación: “La consolidación de Río Cuarto y esta región como uno de los polos tecnológicos más importantes que tenemos es algo digno de festejar”.

Llaryora destacó el papel de la región como motor de transformación gracias a su ecosistema educativo, productivo y científico: “Tienen un ecosistema, porque tienen instituciones inclusive de carácter nacional, como FADA, el INTA, la Rural, y una universidad que no es cualquier universidad”, resaltó, haciendo hincapié en carreras como microbiología, a la que calificó como “central para el desafío de este tiempo”.

El gobernador remarcó la necesidad de vincular el agro con la innovación tecnológica para lograr mayor competitividad: “Argentina es una potencia en el campo, pero las malditas retenciones nos atrasan. Aun así, nuestros productores no se rinden”. En ese sentido, planteó: “Ese campo hoy tiene una posibilidad clara que es industrializar sus productos y ponerse más competitivos también con un vector tecnológico. Bueno, Río Cuarto lo es”, y agregó: “Necesitamos que ese campo tenga la mejor tecnología para ser más eficiente, más sostenible”.

En un tramo de su discurso que generó aplausos, Llaryora hizo un llamado directo al sector privado: “Metan una fichita, no se queden cortos. No vaya a ser cosa que esa fichita sea la mejor que pusiste en tu vida”.

Asimismo, recordó la creación de un fondo de $10 mil millones de pesos antes de fin de año para financiar emprendimientos tecnológicos, articulando recursos públicos y privados: “Vamos a hacer un fondo de $10 mil millones de pesos para fondear emprendimientos tecnológicos desde la parte pública con la privada”. Explicó que la iniciativa tomará como base la experiencia del programa “Córdoba Acelera”, implementado durante su gestión como intendente de la capital provincial.

En relación al rumbo de la política de innovación en Córdoba, señaló: “Cuando asumí, pusimos a las ‘ciencias de la vida’ al frente de la Agencia de Innovación. Porque las oportunidades nuevas están ahí”, y subrayó: “Estas oportunidades no solo tienen presente, tienen un futuro tremendamente superior. Son necesarias totalmente para Córdoba”.

También destacó el trabajo conjunto con emprendedores locales con proyección global: “Hay empresas de Río Cuarto que ya no operan solamente en Argentina, sino que tienen base en Estados Unidos y desde ahí al mundo”, y agregó: “Se están abriendo puertas en Estados Unidos a todos aquellos que quieran innovar, emprender, que quieran buscarnos. Hizo una agenda hipercompetitiva”.

Finalmente, proyectó el crecimiento del evento: “El próximo año, este evento tiene que seguir creciendo hasta convertirse en uno de los mejores de Latinoamérica”.