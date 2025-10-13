Llaryora celebró el lanzamiento de la pick up RAM Dakota: "Las exenciones impositivas que Córdoba aplica generan trabajo”

El gobernador Martín Llaryora participó del acto de lanzamiento industrial de la RAM Dakota, la nueva pick-up que se fabricará en la planta de Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, y cuya producción estará destinada en un 70% a la exportación.

“Esta no es solo una buena noticia para Córdoba, sino que claramente y en este momento puntual, es una gran noticia para la Argentina”, expresó el mandatario provincial durante el evento.

En su discurso, Llaryora destacó el rol de la Ley de Promoción Industrial y aseguró: “El esquema de desgravación impositiva que impulsamos en Córdoba, y que es el mejor del país, no solo reduce el impuesto a los Ingresos Brutos a cero, sino también varios otros tributos”.

“Cuando uno saca un impuesto, subsidia a un sector con el objetivo de generar trabajo, y eso hay que hacerlo con responsabilidad”, sostuvo el gobernador, quien además remarcó que los regímenes promocionales para el sector industrial superarán este año los 190 millones de dólares.

“Lo sostenemos aún en crisis, con una seguridad jurídica impresionante, porque sabemos que las exenciones impositivas que Córdoba aplica generan trabajo y desarrollo”, añadió.

Córdoba, hub regional de pick-ups

Con esta presentación a cargo de Stellantis, Córdoba se consolida como hub de producción de pick-ups. La RAM Dakota será el segundo modelo de este polo automotor, tras el lanzamiento de la Fiat Titano, y representa otro hito para la provincia, ya que por primera vez se producirá una marca que no es Fiat.

Llaryora subrayó que la consolidación del polo responde al crecimiento del segmento en la región: “Ya sabemos que el agro es un gran consumidor de pick-up, y que también va a jugar un rol muy importante en la industria minera y la industria energética. Son grandes consumidores y serán compradores también de utilitarios y de pick-up”.

Según el plan de producción de Stellantis, el desarrollo del motor B2.2 comenzará en 2026, con participación de proveedores locales, mientras que el inicio de la producción en serie está previsto para enero de 2027.

Desde la inversión inicial para la Fiat Titano hasta hoy, la empresa generó 1.100 nuevos puestos de trabajo, y con el proyecto RAM Dakota sumará 400 más, además de otros 300 que se incorporarán con la producción del nuevo motor. La mitad de las nuevas incorporaciones serán mujeres.

“Gobernar es generar trabajo. Sin trabajo es muy difícil que una sociedad pueda avanzar con futuro, crecer en paz y desarrollarse”, enfatizó el mandatario, al destacar la articulación entre los sectores público y privado.

Impacto en el sector metalmecánico

Los proyectos Titano y RAM Dakota impactan directamente sobre la industria metalmecánica cordobesa, con 17 empresas locales como proveedoras de productos y servicios para Stellantis.

Según estimaciones de la compañía, la facturación de proveedores locales alcanzará 125 millones de dólares en 2026, y llegará a 200 millones en 2028. Además, siete nuevos proveedores participarán en la fabricación del motor B2.2, con una facturación estimada de 22 a 26 millones de dólares entre 2027 y 2028.

El intendente Daniel Passerini resaltó el modelo de gestión provincial: “Nosotros estamos orgullosos de que estas cosas sucedan en Córdoba, de que aquí, a la hora de plantear un desafío, los sectores que producen encuentren un Estado eficiente e inteligente. Con un gobernador como Martín Llaryora, que conoce muy bien cómo tiene que funcionar mejor el sector que produce, y hoy, desde el lugar más importante de la provincia, lo pone en práctica”.

Un hito industrial y energético

Por su parte, el titular de Stellantis en Córdoba, Martín Zuppi, afirmó: “Hoy, el Polo Industrial de Córdoba da un paso trascendental con el lanzamiento de la nueva RAM Dakota, que constituye un hito histórico para Stellantis y para la industria automotriz argentina”.

“Primero, porque da inicio por primera vez a la producción local de una marca americana especialista en pick-ups, como lo es RAM. Y segundo, porque consolida el Polo como hub regional de producción de pick-ups, reforzando la competitividad de la Argentina como plataforma de exportación hacia los principales mercados del continente”, agregó.

A fines de este año, el Polo Industrial Stellantis Córdoba alcanzará autonomía energética, con la instalación de 8 hectáreas de paneles solares que generarán 8 megavatios de energía limpia a través de 13.000 paneles de última generación.

Del acto participaron también los ministros Pedro Dellarossa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Guillermo Acosta (Economía y Gestión Pública), Julián López (Justicia y Trabajo) y Fabián López (Infraestructura y Servicios Públicos), además de autoridades de EPEC, la Agencia ProCórdoba, SMATA y la Unión Industrial de Córdoba.

Por Stellantis, estuvieron presentes el director de Manufactura Sudamérica, Glauber Fullana, el director de Asuntos Públicos de Stellantis Argentina, Rodrigo Pérez Graziano, el director de Manufactura Planta Córdoba, Diego Vicente, y el gerente de Asuntos Públicos, Leonardo Destéfano.