El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó la defensa de la industria en el 17.º Coloquio Industrial, donde repartió críticas al Gobierno nacional de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El mandatario adelantó que se enviará un proyecto de Ley a la Legislatura con el objetivo de crear un nuevo régimen simplificado de promoción industrial.

De este modo, aquellas industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales tendrán 0 por ciento de Ingresos Brutos, medida que impactará sobre el 95% de las pymes radicadas en Córdoba.

Cabe señalar que el restante 5% está alcanzado por la actual ley de Promoción Industrial

Al respecto, Llaryora señaló que “hasta esperar cómo podemos hacer con la Nación para ir mejorando el sistema de ingresos brutos, nosotros vamos a tomar hoy una decisión importante. Porque no es solo pensar, hablar y defender la vocación, sino también demostrarlo con los hechos”.

En paralelo, el Gobernador instruyó la ampliación del cupo presupuestario tributario para Leyes de Promoción Industrial vigente en 10 mil millones de pesos.

De esta forma, el presupuesto previsto en la materia de 150 mil millones alcanzará los 160 mil millones de pesos.

“En Córdoba tenemos una ley de Promoción Industrial que es la más potente de la Argentina. En Córdoba es cero ingresos brutos, cero impuestos de sellos, cero inmobiliario de tu inmueble y muchos beneficios más”, explicó Llaryora.

En otro tramo de su discurso, Llaryora instó a defender la industria: “necesitamos ser competitivos pero con una apertura inteligente, consensuada, teniendo en cuenta las condiciones, el marco existente”.

“Debemos comprometernos en la defensa de la industria nacional, porque de esa forma defendemos también la capacidad de que Argentina cuente con dólares. Defender la industria es defender la posibilidad del progreso de la Argentina, es defender el trabajo”.

“La defensa de nuestro modelo industrial tiene que ser un compromiso que asumamos todos aquí, no solo los industriales. Toda la dirigencia política de Argentina tiene que empezar a asumir ese compromiso de que la industria es central, para después sumarse los servicios y el comercio”, agregó el Gobernador, quien además solicitó que a la par del plan macroeconómico se impulse un programa de desarrollo y de infraestructura en todo el país.

Coloquio

Bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, el Coloquio es el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que está vez tomó carácter nacional con la participación de más de 700 empresarios y empresarias, autoridades gubernamentales, referentes académicos y líderes del sector.

Se trata de un espacio clave para el diálogo, la reflexión y la construcción de una visión compartida sobre el futuro industrial argentino.

En la oportunidad, además, se presentó el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”.

Al tomar la palabra, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, sostuvo que la inversión en infraestructura es clave: “La obra pública resulta esencial para impulsar la producción. El sector privado, por sí solo, no puede afrontar este desafío. En Córdoba lo sabemos bien: cada vez que hubo desarrollo en infraestructura, la provincia dio un salto en competitividad”.

En esa línea, mencionó distintas iniciativas realizadas en los últimos años por el gobierno provincial, como los gasoductos troncales que fortalecieron la matriz energética de las industrias; la expansión de la conectividad digital en ciudades y pueblos del interior; y la construcción de rutas y autopistas que optimizaron la logística para fábricas y parques industriales. “La infraestructura no es un lujo, es la condición básica para crecer”, remarcó.