El gobernador Martín Llaryora presentó oficialmente este lunes la Asignación Estímulo al personal de salud y anunció la unificación del régimen legal del personal sanitario, dos medidas que significan un reconocimiento concreto y sostenido al trabajo de los equipos de salud.

Este anuncio se enmarca en una política integral de fortalecimiento del sistema sanitario provincial, que incluye nuevas inversiones, descentralización de la gestión hospitalaria y mejoras normativas para todo el personal del Ministerio, según destacóla Provincia.

“Es una medida que tiene que ver con un reclamo histórico, el cual me había comprometido con los equipos de salud para hacer justicia. Se acabaron las peleas, son todos del mismo esquema, son todos hoy del esquema de salud”, sostuvo Llaryora.

“Hacemos esto porque estamos convencidos que atender a la gente bien, que defender la salud pública en contacto con la salud privada, es defender la prestación de salud. Y no podemos defender la prestación de salud si no invertimos en salud y si también no le damos derechos a nuestros empleados, a nuestros médicos, a nuestra gente que atiende todos los días para defender la salud pública de Córdoba”. destacó luego el mandatario.

La Asignación Estímulo se conforma con el 30 % de los recursos que el Estado provincial recupera por prestaciones sanitarias. El monto global a distribuir en esta primera etapa asciende a 1.966 millones de pesos, alcanzando a 15.146 agentes de salud de toda la provincia.

Al mismo tiempo, la Ley de Equipos de Salud anunciada implica la implementación de la unificación del marco legal del equipo de salud a través de la ley 10.889, una medida de alto impacto que beneficiará a más de 5.700 agentes actualmente comprendidos en distintos regímenes laborales, y que se concretará en dos etapas.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, detalló que desde que comenzó la gestión del gobernador Martín Llaryora, la inversión sanitaria de la Provincia asciende a los 30 mil millones de pesos.

“Esos 30 mil millones de pesos han sido invertidos en infraestructura, equipamiento, readecuación sanitaria, puesta a punto de los servicios y acondicionamiento de infraestructura funcionante en la provincia de Córdoba. Junto con eso, el gobernador de la provincia de Córdoba ha provisto al Ministerio de Salud de herramientas para la gestión, la cual se traduce hoy en lo que hemos designado la asignación a estímulo” agregó el ministro.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, destacó que esta medida del Gobierno de Córdoba reconoce la labor de los equipos de salud durante el año pasado y lo que va de este, cumpliendo con el compromiso de reglamentar la Ley de Equipos de Salud.

Mientras que el Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, destacó el compromiso asumido por el Gobernador, que se materializa con este hecho trascendental: “Más allá de la crisis, uno valora las cosas que se hacen en la Provincia, como las 66 ambulancias que llegan al interior y a capital".

Asignación

La Asignación Estímulo, prevista por la ley 11.026, se conforma con el 30 % de los recursos que el Estado provincial recupera por prestaciones sanitarias, en el marco de la ley 8.373 (Sistema de Recupero de Gastos).

El monto global a distribuir en esta primera etapa asciende a 1.966 millones de pesos, alcanzando a 15.146 agentes de salud de toda la provincia.

La asignación tiene carácter de gratificación específica, no remunerativa, variable y no permanente. Estará compuesta por dos tramos: un componente general (80 % del fondo), que se distribuye entre todo el personal habilitado, y un componente prestacional crítico (20 %), destinado a equipos con funciones específicas en áreas sensibles o de alta demanda.

La liquidación será semestral. En 2025, de forma excepcional, se hará en junio y en octubre.

Reglamentación de la Ley de Equipos de Salud

Además, el gobernador anunció la implementación de la unificación del marco legal del equipo de salud a través de la ley 10.889, una medida de alto impacto que beneficiará a más de 5.700 agentes actualmente comprendidos en distintos regímenes laborales, y que se concretará en dos etapas.

En una primera instancia, se modificará el agrupamiento del personal de diversas especialidades, tanto licenciados como técnicos bajo la Ley 7625 de equipos de salud.

Luego, se producirá el traspaso de los agentes comprendidos en la Ley 9361 (Personal de la Administración Pública) a la Ley de Equipos de Salud.

Esta decisión representa una inversión mensual de 2.250 millones de pesos, con un aumento promedio por agente de 242 mil pesos mensuales, y apunta a garantizar mayor equidad, mejorar las condiciones laborales dentro del sistema.

Asimismo, la nueva normativa incorpora la evaluación de desempeño como parte del sistema de carrera administrativa, promoviendo la profesionalización, el reconocimiento del mérito y la mejora continua en la gestión del personal.

Ambas medidas forman parte de una política sanitaria integral que reafirma el compromiso de la Provincia con el sistema de salud pública, no solo desde la infraestructura, la tecnología y la atención, sino también con un enfoque claro en el reconocimiento humano y profesional del equipo que lo sostiene.

Estuvieron presentes, además, el Ministro de Gobierno, Manuel Calvo; sus pares de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el presidente de APROSS, Pablo Ventoruzzi; directores de Hospitales de capital e interior, entre otros.