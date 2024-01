Ante directores y subdirectores de hospitales de toda la provincia, el gobernador Martín Llaryora lanzó este martes el Programa de Fortalecimiento Hospitalario, una iniciativa del Gobierno de Córdoba cuyos ejes centrales son la descentralización y el envío de recursos económicos para la gestión cotidiana de dichos establecimientos.

Según se explicó, el objetivo del programa es que el Estado provincial busque "desburocratizar el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la salud, optimizando los tiempos de respuestas, ya que permitirá resolver de forma rápida y eficiente las dificultades diarias de su funcionamiento".

Para ello, se cederán atribuciones ministeriales a los Directores de los hospitales. Cada directivo contará con las competencias y los recursos económicos necesarios para gestionar los centros de salud, bajo la supervisión del Ministerio de Salud.

Llaryora también anunció que el Gobierno de la Provincia de Córdoba distribuirá 7 mil millones de pesos que serán administrados por los directivos de cada institución

Para alcanzar esa cifra global, el Gobierno de Córdoba creará un Fondo de Fortalecimiento Hospitalario de $2.200 millones para el primer semestre, a los que se sumarán fondos provenientes del Plan Sumar, que en 2023 fueron 860 millones, y el 70% del porcentaje asignado actualmente del recupero de la facturación de las obras sociales.

Al monto informado se suman 2200 millones en el segundo semestre de 2024, lo que hace una proyección de 7 mil millones de pesos.

“Esto muestra a las claras que no estamos en un plan de ajuste, o de reducción de inversión en materia sanitaria, sino todo lo contrario, estamos aumentando la inversión”, sostuvo Llaryora.

El Gobernador subrayó además el carácter disruptivo de la medida adoptada y la importancia que tendrá en el nuevo esquema el rol de los directivos de cada hospital. “Los directores tienen que estar preparados para gestionar un hospital en cada una de las comunidades. Para eso deben contar con herramientas, que son las nuevas competencias que les damos y los recursos necesarios”, agregó.

"Estar en el hospital no es una ganga"

Frente a los directivos, Llaryora recalcó que "en un momento de crisis estamos haciendo lo posible y lo imposible para sostener un sector que se va a ver muy comprometido" y enfatizó: "Hay que empezar a hablar de que ustedes lideren en cada uno de los hospitales".

"No basta con que el liderazgo lo hagamos nosotros, el secretario o el ministro. Ustedes tienen que liderar porque esto que digo yo creo que lo entendemos todo", continuó el mandatario.

En esa línea, Llaryora insistió: "¿Lo entendemos todos o no? ¿Entendemos todos que hoy estamos pagando por ejemplo mejores salarios en algunos casos que los privados? ¿Ustedes saben de cuánto es la jubilación en la caja médica y cuánto es la jubilación en el sistema de salud provincial?".

"Entonces hoy estar en el hospital no es una gamba, no es de buena onda, es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo, en muchos lados lo completamos con infraestructura, hay hospitales nuevos

muchos de ustedes dirigen hospitales nuevos, hospitales que los ves y yo que he estado en el mundo y he recorrido no tienen nada que envidiarle", completó.

Llaryora sostuvo que los establecimientos cuentan con "última tecnología". Y advirtió: "Después me dicen 'no anduvo el aire' y me paran la operación. ¡Pero estamos locos!".

"No vienen las enfermeras, el médico atiende siete, ocho, diez. ¡Se acabó! Se acabó porque no le debemos nada a nadie, porque podemos mirarlos a los ojos y decir en este momento 'che estamos haciendo en un esfuerzo tremendo'", expresó.