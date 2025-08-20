El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este miércoles el llamado a licitación para la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento destinado a alojar temporalmente a jóvenes con medidas privativas de la libertad. El proyecto contempla la creación de un espacio integral con instalaciones modernas, sectores socioeducativos y capacidad para 125 personas, en el mismo predio donde actualmente funciona el Complejo Esperanza, en Bouwer.

El anuncio fue realizado en un acto encabezado por el mandatario provincial, quien afirmó: “Esta obra va a la profundidad de la recuperación de los jóvenes, para darle una segunda oportunidad a aquellos que no tuvieron la primera”.

Según consignó el Gobierno de Córdoba, el campus tendrá 6.500 metros cuadrados cubiertos dentro de un terreno de 28.000 metros, y buscará implementar nuevos modelos de atención centrados en la inclusión y el acompañamiento del Estado durante el período que disponga la Justicia.

Llaryora destacó la importancia de avanzar con esta iniciativa a pesar del contexto económico: “Para hacer cambios de paradigmas necesitamos obras de infraestructura, y esta es uno de los proyectos más importantes desde el regreso de la democracia”.

Cada una de las cinco unidades habitacionales podrá albergar hasta 25 jóvenes, permitiendo un abordaje en grupos reducidos. El complejo incluirá además espacios verdes, sectores deportivos, áreas de convivencia, salas de salud, zonas administrativas y espacios destinados a formación y capacitación en oficios.

“El objetivo es que los números cierren con la gente adentro, especialmente con los que menos voz tienen”, sostuvo el gobernador durante su discurso.

De acuerdo con lo informado, la inversión total asciende a $18.672.675.012,14, con un plazo de ejecución de 12 meses. El proyecto será gestionado conjuntamente por los ministerios de Desarrollo Humano y de Infraestructura y Servicios Públicos.

La ministra Liliana Montero señaló que esta obra forma parte de una política de Estado integral: “El Poder Judicial tiene la exclusividad de determinar qué jóvenes deben transitar por este campus, y el Poder Ejecutivo, la de generar las condiciones para que su reintegración social sea efectiva y exitosa”.

Montero también explicó que el nombre elegido para el establecimiento busca evocar el compromiso del Papa Francisco con la inclusión: “Es un acto de memoria y de compromiso que trasciende una religión”.

Por su parte, el ministro Fabián López remarcó que no se había desarrollado una obra de estas características en los últimos 30 años. A su vez, destacó la conexión del proyecto con una obra vial recientemente anunciada que mejorará el acceso al predio.

También participaron del acto el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Reartes; legisladores provinciales, representantes del Tribunal Superior de Justicia y miembros del COMIPAZ.