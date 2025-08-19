Llaryora: "Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas"

El gobernador Martín Llaryora volvió a referirse a la Ley de Emergencia en Discapacidad y afirmó que “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”. A través de su cuenta de X dio su acompañamiento a la legislación votada en el Congreso y vetada por el presidente.

Recordemos que este miércoles habrá una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir y votar si se sostiene o se rechaza el veto del presidente Javier Milei.

“Quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto. Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”, señaló el gobernador.

En San Francisco habrá vigilia

Padres CEA San Francisco impulsa una jornada de concentración en el Superdomo para este martes 19 de agosto a las 20, con una duración estimada de dos horas.

Si el clima lo permite, al finalizar se marchará hacia el centro de la ciudad. La consigna sigue en pie: "Diputados, no apaguen nuestra luz". Se invita a las personas asistentes a llevar velas y mate.

El encuentro busca visibilizar el rechazo al veto presidencial a la Ley 27.793, recientemente aprobada por el Congreso y luego vetada por el Poder Ejecutivo.

La norma declaraba la emergencia en el sector de la discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.