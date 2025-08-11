En Las Varillas la empresa Pauny evaluaría un nuevo esquema de producción por la crisis. En un principio se trataría de trabajar solo tres veces a la semana, reduciéndose dos jornadas y la medida se tomaría como consecuencia del impacto de la recesión y caída de ventas de maquinarias agrícolas.

La proposición que haga la empresa será primero tratada en una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo donde se buscará alcanzar un acuerdo que defina las condiciones y plazos de aplicación, informaron desde el medio televisivo La Tribu.

Dirigentes industriales advierten que la situación genera una disminución de pedidos, obliga a frenar líneas de producción y pone en riesgo el empleo en varias plantas del país. En el caso de Pauny, la reducción de jornadas es analizada como una medida para adecuar la producción a la demanda actual.

En paralelo, sectores gremiales impulsan alternativas que permitan amortiguar el impacto sobre los ingresos de los trabajadores, como turnos rotativos, licencias programadas o acuerdos temporales que garanticen la continuidad laboral.

La audiencia prevista será clave para definir si la empresa avanza con la reducción de jornadas o si se alcanza un esquema que permita sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.