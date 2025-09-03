El Gobierno de Córdoba firmó un convenio con las municipalidades y las cooperativas eléctricas de Las Varas y Saturnino María Laspiur para ejecutar la construcción de una línea de media tensión que reemplazará la infraestructura eléctrica existente de más de 60 años de antigüedad en estas localidades del departamento San Justo.

La obra encarada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos contempla 6 kilómetros de cable subterráneo con capacidad de 33 kV desde la Estación Transformadora Las Varillas hasta el empalme con la línea aérea existente, con disposición mixta subterráneo/aéreo.

La infraestructura energética, que implicará una inversión de 1.262 millones de pesos, beneficiará directamente a 2.822 habitantes de Las Varas y 3.043 habitantes de Saturnino María Laspiur.

Desde la Provincia señalaron que los trabajos serán financiados con recursos del FODEP (Fondo para el Desarrollo Energético Provincial), constituido por aportes de todos los usuarios del servicio eléctrico de Córdoba a través de un cargo específico en la factura de electricidad.

El convenio fue rubricado con la participación del secretario de Gobierno, Augusto Pastore; el secretario de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso; el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto; el intendente de Las Varas, Fabián Macías; el intendente de Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris; el intendente de Las Varillas, Mauro Daniele; el legislador departamental Gustavo Tevez; el presidente de la Cooperativa de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Las Varas, Jorge Brambilla; y el presidente de la Cooperativa de Obra y Servicios Públicos Edison de Saturnino María Laspiur, Delio Olocco.

Fortalecimiento del suministro eléctrico

El Gobierno provincial detalló que la línea actual de 13,2 kV presenta limitaciones técnicas significativas, incluyendo severas caídas de tensión, conductores antiguos de cobre desnudo y dificultades de mantenimiento por su trazado en zonas densamente pobladas.

“Estamos dando una solución definitiva al sistema eléctrico de las localidades de Las Varas y Saturnino María Laspiur y sobre todo a Las Varillas, donde tienen una infraestructura eléctrica deficiente. Hoy traemos una respuesta técnica que va a ser permanente, con instalación subterránea, cables de 33 kV y subestaciones compactas avanzadas, para aumentar tres veces la oferta eléctrica y la potencia disponible, mejorando la calidad de servicio y la disponibilidad”, explicóTurletto.

Por su parte, Augusto Pastore, destacó que “gracias a la decisión del gobernador Martín Llaryora y a la ejecución del ministro Fabián López, las localidades de Laspiur y Las Varas van a tener cada día más y mejor energía. Este convenio va a ser un paso importante para el fortalecimiento de estas comunidades”.

En tanto, Fabián Macías, intendente de Las Varas, agregó: “Hoy firmamos un convenio histórico para nuestra localidad, el reemplazo de una línea que va a beneficiar Las Varillas, Las Varas y Saturnino María Laspiur, para no tener más cortes de energía por tormentas».

Tecnología de última generación

El plan oficial detalla que la nueva línea incluye 6 kilómetros de cable subterráneo apto 33 kV que inicialmente funcionará en 13,2 kV, con cable de aluminio de 120 mm2 para garantizar máxima confiabilidad.

Además, incluirá reguladores de tensión de 13,2 kV en Saturnino María Laspiur, reduciendo la caída de tensión proyectada del actual 8,7% a solo 0,2%, y aumentando la capacidad máxima disponible de 2.000 kVA a 3.300 kVA.

La obra contempla una inversión que se desglosa en las labores para la instalación del puesto de regulación en Laspiur ($351,6 millones) y la instalación del cable subterráneo con accesorios ($910,9 millones).

Esta primera etapa minimizará interrupciones del suministro, reducirá riesgos eléctricos y mejorará la calidad del servicio para el sector agroindustrial de la zona.

Solución integral a futuro

Además, como parte de la planificación a largo plazo, está previsto que en 2027 se ejecute la segunda etapa que contempla la repotenciación completa del sistema a 33 kV, con un “retensionamiento” de 13,2 kV a 33 kV de la línea aérea existente e instalación de dos “Shelters” (subestaciones compactas) de 5 MVA con tecnología de redes inteligentes en Las Varas y Saturnino María Laspiur, que permitirán teleoperación y monitoreo remoto del sistema eléctrico.