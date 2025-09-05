El Ministerio de Cooperativas y Mutuales, presentó “Punto Coop”, el Programa de Impulso al Consumo de Productos de la Economía Cooperativa. La iniciativa inédita busca fortalecer la comercialización, visibilidad y competitividad de los productos cooperativos cordobeses.

El objetivo es posicionar productos de alimentos, lácteos, productos apícolas, textiles, de limpieza, cuidado personal, cosmética y artículos para el hogar de origen cooperativo en canales de distribución.

El fin de esta acción es generar un circuito de consumo en el territorio que promueva el desarrollo económico con equidad y sustentabilidad, además de impulsar el crecimiento y la producción cooperativa.

La implementación del programa se llevará a cabo en tres etapas: instalación de kits de visibilización en comercios de gran superficie; desarrollo y capacitación de proveedores cooperativos en áreas clave como marketing, logística y e-commerce; y la expansión hacia espacios comerciales alternativos como ferias, eventos, terminales y aeropuertos.

Para participar del programa, las cooperativas productoras y comercios interesados pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/eQRkBCD79ytUz2Wk8.

Cabe destacar que Punto Coop tiene como finalidad construir una Red de Comercialización Cooperativa con identidad colectiva, instalando puntos de visibilización en góndolas, supermercados, almacenes, comercios minoristas y espacios no tradicionales.