Tres localidades del departamento San Justo se unieron en un proyecto que rescata su identidad. La empresa se denomina “Proyecto Turístico y Religioso Ansenuza” y es una iniciativa conjunta entre Colonia Iturraspe, Colonia Marina y Colonia Anita, que busca poner en valor el patrimonio cultural y espiritual de las tres poblaciones.

En Colonia Iturraspe, el eje central es el “Camino de la Fe”, que incluye ocho capillas rurales construidas entre 1884 y 1921, muchas de ellas producto de promesas de fe ante enfermedades, accidentes o situaciones climáticas adversas. La localidad también impulsa el desarrollo local a través de escuelas rurales, talleres y actividades culturales.

Entre las capillas destacadas se encuentran la Capilla San Roque, fundada en 1892 por los hermanos Felippa como promesa por la peste y ampliada en 1914; Dulce Nombre de María, construida en 1908 por Constanzo Salvagno por una promesa ante la enfermedad de su esposa, cuya fiesta se celebra el 12 de septiembre; y San José, fundada en 1898 por José Gamba y reconstruida en 1937 por José Sada, con patronal el 19 de marzo.

También forman parte del recorrido religioso la Capilla San Chiaffredo de Crissolo, inaugurada en 1984 por Esteban Alisio por una promesa relacionada con su salud; Nuestra Señora de la Merced, de 1894, construida por Lorenzo Giayetto como cumplimiento de promesa, con festividad el 24 de septiembre; y San Valeriano, fundada en 1901 por Santiago Godino por un accidente laboral, cuya celebración se realiza en octubre.

Completan el circuito la Capilla San Jorge, de 1921, construida por Jorge Carignano para la primera comunión de sus alumnos, con fiesta patronal el 23 de abril; Santa Rosa de Lima, erigida en 1893 por José Roggero ante una promesa por protección de cosechas frente a las langostas, con festividad el 30 de agosto; y la Iglesia San Pedro y San Pablo, construida en 2014 en barrio Las Palmeras por una comisión directiva local.

Colonia Marina

Colonia Marina aporta al proyecto con su fuerte identidad piamontesa, presente en la gastronomía y la cultura local. Su principal atractivo es el Museo Regional de la Colonización Piamontesa, que resguarda objetos históricos vinculados a los inmigrantes que llegaron a la zona entre 1880 y 1930.

En el plano religioso, se destacan la Iglesia Santa Marina, con templo inaugurado en noviembre de 1969 y fiestas patronales el 18 de julio; la Cripta San Cayetano, ubicada en una escuela rural, con celebración cada 7 de agosto; y la Virgen de la Merced, cuya festividad se realiza el 23 de septiembre en otra institución escolar rural.

Colonia Anita

Con una historia ligada a Santiago Temple, Colonia Anita se suma con la Capilla Santa Ana como centro espiritual y comunitario. La patrona de la localidad es Santa Ana, junto a San Joaquín, patrono de los abuelos. En el mismo templo se venera también a la Virgen del Camino.

El componente cultural se completa con la tradición de elaboración de chacinados, que forma parte de la experiencia cultural propuesta en el recorrido turístico.

Las tres comunas conforman un circuito territorial articulado a partir de sus valores compartidos. El proyecto turístico-religioso se desarrolla a 64 km de Ansenuza, y a 48 km de distancia entre Colonia Iturraspe, Colonia Marina y Colonia Anita, consolidando una identidad regional basada en la fe, la memoria y el trabajo comunitario.