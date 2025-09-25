La Provincia de Córdoba dio un nuevo paso para completar la Autopista de la Ruta Nacional 19, adjudicando el tramo que une Arroyito con Santiago Temple, uno de los más esperados en materia de infraestructura vial para mejorar la conectividad con Santa Fe y reforzar el corredor bioceánico.

Según el portal de La Voz del Interior, la empresa Caminos de las Sierras notificó formalmente a la constructora José J. Chediack la adjudicación de la obra por un monto total de $67.760 millones, en el marco de la licitación pública internacional 2025/000024.

La carta oficial, fechada el 18 de septiembre en Malagueño y firmada por el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, confirma que la oferta de la empresa fue aceptada tras cumplir con las rectificaciones exigidas por el pliego licitatorio.

El documento también habilita a la constructora a completar los trámites administrativos correspondientes —como la garantía de cumplimiento del contrato y el formulario de divulgación de propiedad efectiva— para proceder a la firma definitiva.

Según trascendió desde ámbitos oficiales, la intención de la concesionaria es iniciar las tareas de forma inmediata, apenas se rubrique el contrato, para aprovechar los últimos meses del año con trabajos preliminares e instalación de frentes de obra.

Obra estratégica y mensaje político en medio de la crisis nacional

Antes de iniciar una gira internacional, el gobernador Martín Llaryora volvió a destacar el proyecto como parte del plan de obras públicas que su gestión sostiene con recursos provinciales, en un contexto de crisis económica y paralización de la inversión nacional.

“En un contexto en el que en gran parte del país se han paralizado las obras públicas, Córdoba no para. Los recursos de los cordobeses se transforman en proyectos que generan progreso, empleo y mejor calidad de vida”, expresó en redes sociales.

Desde el Centro Cívico adelantaron que Llaryora podría visitar el tramo adjudicado antes de fin de mes, en el marco de un acto oficial que también funcionaría como posicionamiento político de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El objetivo de la Provincia es instalar la finalización de la autopista Córdoba–San Francisco como uno de los hitos de la actual gestión, con la mirada puesta en inaugurar la traza completa antes de 2027.

La adjudicación se produce en un momento de fuerte discusión a nivel nacional sobre el rol del Estado en la obra pública. En su última visita a Córdoba, el presidente Javier Milei aseguró no tener objeciones para transferir rutas a las provincias.

El tramo Arroyito–Santiago Temple es clave para completar la conexión de autopista entre Córdoba y San Francisco, con un fuerte impacto en la reducción de tiempos de viaje, la seguridad vial y la logística de cargas, en uno de los corredores más transitados del país.