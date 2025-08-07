El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos finalizó la primera etapa del plan de instalación de reconectadores que incluyó la incorporación de diez equipos trifásicos de 13,2 kV en redes rurales gestionadas por cooperativas eléctricas.

El plan, que se realiza a través del Programa Redes Rurales Eléctricas Inteligentes (PRREI), abarca redes de media tensión y forma parte del proceso de transición hacia una red inteligente.

La incorporación de esta tecnología mejora la calidad del servicio eléctrico, acorta los tiempos de reposición ante fallas transitorias y refuerza la seguridad operativa en zonas productivas y localidades rurales.

Redes seguras

Los reconectadores son dispositivos automáticos que detectan fallas como cortocircuitos, sobrecorriente o arcos eléctricos.

Están compuestos por interruptores de vacío o con gas aislante SF6, controladores electrónicos inteligentes, módulos de comunicación (GPRS, RF o IoT) y transformadores de corriente y tensión, todo esto con alimentación autónoma.

Al estar conectados a sistemas con teleoperación a través de SCADA o plataformas web, permiten operar el sistema de forma remota con un teléfono o computadora, sin necesidad de intervención presencial de personal de las cooperativas.

Etapas

El plan prevé una implementación progresiva en cuatro etapas. La primera ya se encuentra concluida, con diez reconectadores instalados en zonas atendidas por cooperativas de Colonia Marina, Coronel Moldes, Déan Funes, Las Perdices, Los Cisnes, Sampacho, San Marcos Sierras, Villa de Soto, Villa Fontana y Villa Tulumba.

En la segunda etapa se sumarán 30 reconectadores trifásicos para igual número de cooperativas, entre las que se encuentra Colonia Marina, Sampacho, San José de la Dormida, Las Arrias, Altos de Chipión, Freyre, Obispo Trejo, Melo, entre otras.

La tercera y cuarta fases contemplan la expansión hacia ramales monofásicos y una nueva ampliación en líneas trifásicas.

Beneficios operativos

Esta tecnología disminuye la cantidad de desplazamientos de cuadrillas técnicas, mejora el perfil de tensión en redes extensas y permite la detección anticipada de fallas permanentes. Sobre todo, mejora la calidad de servicio.

Además, durante jornadas de riesgo extremo de incendios rurales, el sistema puede desactivar automáticamente el “recierre”, evitando la propagación de focos por fallas eléctricas también detecta con una tecnología de punta cables cortados.

Se trata de una herramienta clave para avanzar hacia una red eléctrica resiliente y de respuesta inmediata, hacia redes inteligentes.

Gestión territorial

“El mantenimiento y la operación se vuelven más simples mediante el monitoreo desde una computadora o celular. Estas acciones permiten que la infraestructura soporte mejor los aumentos de demanda y los eventos climáticos extremos”, señaló el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, a cargo de la implementación del programa.

Además, el funcionario destacó que los reconectadores son parte del camino hacia una red inteligente que optimiza la seguridad del sistema y brinda mayor confiabilidad a los usuarios rurales. “Conectamos al interior del interior e iluminamos futuro”, sintetizó Turletto.

De este modo, el Programa RREI -Redes Rurales Eléctricas Inteligentes- suma esfuerzos a la estrategia integral del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos orientada a modernizar la infraestructura eléctrica con criterios de equidad territorial y eficiencia tecnológica.

A través de un trabajo conjunto con las cooperativas eléctricas, el Gobierno de Córdoba impulsa una red más segura, inteligente y confiable, que respalde el crecimiento productivo y mejore la calidad de vida en todos los cordobeses.