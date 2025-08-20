La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, encabezó la entrega de más de 75 millones de pesos a municipios y comunas del Departamento San Justo, destinados a avanzar en el saneamiento ambiental y en la implementación de políticas públicas orientadas a la economía circular.

La entrega se realiza en el marco del Plan de Fortalecimiento de Buenas Prácticas de Economía Circular, que lleva adelante la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde, que lidera Nicolás Vottero; y se concreta a través del Fondo Ambiental Provincial, ejecutado en conjunto con el Ministerio de Gobierno.

Los aportes permitirán a las gestiones locales profundizar las acciones vinculadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), mediante la adquisición de equipamiento, la puesta en marcha de nuevas plantas de separación y el desarrollo de circuitos de valorización de residuos.

La localidad de Las Varas recibió un financiamiento de $53.295.900 que se destinará a la construcción de una planta de separación local.

La ministra visitó también la localidad de Tránsito, que accedió a fondos por un total de $22.500.000 para la adquisición de una chipeadora y una prensa.

Cabe destacar que esta inversión acompaña una estrategia más amplia de la cartera ambiental, que incluyó la cicatrización de basurales a cielo abierto en las dos localidades, tarea que se concretó con el acompañamiento técnico de la Subsecretaría de Gestión de Residuos y con maquinaria del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

Los aportes están destinados a mejorar el saneamiento ambiental y permitir que municipios y comunas fortalezcan sus Centros Ambientales y optimicen la gestión de los residuos.

Está decisión, a su vez, mejora las condiciones laborales de recuperadores urbanos, e impulsa el desarrollo de nuevos circuitos de valorización de residuos.

La cicatrización de basurales a cielo abierto es una acción clave que permite recuperar espacios degradados y que, sumado a las instancias de educación y promoción ambiental, se conforma una estrategia integral y transversal que promueve la transición hacia un modelo de economía circular en toda la provincia.