En un evento clave para el sector, el Gobierno de Córdoba anunció la continuidad y expansión de su plan para la industria audiovisual, con una inversión histórica de $12.000 millones para los años 2026 y 2027 a través del programa Cash Rebate. El anuncio, realizado en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, incluye un llamado a salas de cine para trabajar en un proyecto de exención de Ingresos Brutos que promueva la exhibición de contenido local.

El acto fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, y la subdirectora de Industrias Culturales y Creativas y coordinadora del Polo Audiovisual, Silvina Nano, junto a autoridades provinciales y referentes del sector. En el evento, se anunció además la segunda convocatoria del programa Cash Rebate para 2025, con lo que el aporte provincial totalizará este año 5.000 millones de pesos.

El Gobierno provincial destacó que el programa "Córdoba Distrito Audiovisual", que se encuentra en marcha desde comienzos de este año, se consolida como una política integral que articula incentivos, financiamiento y herramientas de acompañamiento para el sector, posicionando a la provincia como nodo estratégico para la producción iberoamericana.

"En Córdoba tenemos un modelo basado en la sinergia entre lo público, lo privado y lo académico. Nuestro gobernador conoce muy bien cuáles son los pilares para el desarrollo industrial y consideramos que el audiovisual es uno de los sectores estratégicos dentro del modelo productivo", expresó Sansica.

Balance del primer llamado

Durante el evento, se presentó un balance del primer tramo del Cash Rebate, confirmando su impacto como motor de empleo e inversión en el ecosistema audiovisual cordobés. Se destacó que la inversión en la provincia alcanzó los $7.868.390.917, con un reintegro de gastos de $2.490.963.464, lo que representa un retorno de inversión de $3,1 por cada peso invertido.

El programa generó 1.580 puestos de trabajo, de los cuales el 75% corresponde a cordobeses en roles clave. Entre los 18 proyectos postulados se destacaron coproducciones internacionales con España, México, Puerto Rico, Colombia e Italia, así como producciones locales y nacionales como Cordobeses, la película, Laucello y Lo que pasa en las sierras.

Exención de Ingresos Brutos para salas de exhibición

Otro de los anuncios destacados fue la propuesta de exención tributaria de Ingresos Brutos para las salas cinematográficas que garanticen una cuota de pantalla local. La iniciativa busca estimular la radicación y permanencia de salas en la provincia, al mismo tiempo que amplía los espacios de difusión para las producciones cordobesas.

Las salas beneficiadas deberían asegurar la proyección de películas y cortometrajes locales, incluyendo los proyectos que reciban apoyo a través del programa de Cash Rebate.

Para la Provincia, esta medida se suma a las convocatorias de 2025 y se integra a una serie de herramientas impulsadas desde el Polo Audiovisual Córdoba, que incluyen líneas de crédito, acompañamiento técnico y acciones de internacionalización del sector.

La continuidad del programa Cash Rebate prevé reintegros de hasta el 40% de los gastos realizados en territorio cordobés, con dos nuevos llamados en 2026 y otros dos en 2027 (siempre en los meses de marzo y agosto), aumentando su inversión a $6.000 millones de pesos cada año.