La provincia anunció la repavimentación del tramo Las Varillas – Colonia San Bartolomé de la Ruta 3
La Dirección Provincial de Vialidad anunció la licitación de la obra que abarca 22 km del trazado con un marcado deterioro en la carpeta asfáltica.
El Gobierno de Córdoba ejecutará la rehabilitación de la Ruta Provincial 3, en el tramo comprendido entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé. El proyecto prevé una intervención integral a lo largo de 22 kilómetros, que incluye la construcción de una nueva carpeta asfáltica, el calzado de banquinas y la colocación de señalización horizontal y vertical.
Este sector presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, con ondulaciones, deformaciones transversales, fisuras, baches y descalce de banquinas, producto de las altas cargas a las que se encuentra sometido.
Los trabajos serán coordinados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.
Además de la rehabilitación del tramo entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé, el proyecto contempla tareas de mantenimiento rutinario en la red pavimentada contigua, mediante bacheos y carpetines.
Las obras cuentan con un presupuesto oficial de 19.471.817.075 pesos y contemplan la atención de emergencias e imprevistos en las rutas adyacentes.
- RP 3 – Colonia San Bartolomé – La Francia
- RP 3 – Villa Concepción del Tío – RP 17
- RP 13 – El Arañado – Las Varillas
- RP 13 – El Arañado – Sacanta
- RP 13 – Sacanta – Calchín
- RP 13 – Calchín – Luque
- RP 13 – Luque – Villa del Rosario
- RP S-397 – RP 13 – Calchín Oeste
- RP S-390 – Calchín Oeste – Carrilobo
- RP E-52 – Arroyito – Sacanta
- RP E-52 – Arroyito – Toro Pujio
El acto licitatorio estuvo encabezado por el director de Vialidad Provincial Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Las Varillas Mauro Daniele y el legislador provincial Gustavo Tevez. Presentaron ofertas las empresas Laromet S.A., Néstor Julio Guerechet S.A., Pablo Federico S.A. y Rovial S.A.