El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto donde la organización “Argentinos por la Educación” otorgó un reconocimiento a la Provincia por la iniciativa Compromiso Alfabetizador que se implementa en las escuelas cordobesas.

La distinción destaca los esfuerzos sostenidos a favor del Compromiso Alfabetizador, una política central para garantizar el derecho a aprender de todos los niños y niñas.

El director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzabal, organización civil que promueve el acceso a la información y el debate público sobre esta temática, otorgó el reconocimiento que simboliza el valor del trabajo colaborativo y el liderazgo institucional por parte de la cartera educativa, que permitió poner en marcha el plan y llevarlo al territorio.

“Es una gran alegría, este reconocimiento es para toda nuestra comunidad educativa, es una distinción que nos empuja a seguir con más fuerzas por el camino que hemos emprendido”, destacó Llaryora.

El gobernador sostuvo: “Nosotros estamos en una crisis igual que todos los argentinos, pero entendemos que la educación sí importa, porque más allá de la crisis, resistimos, vamos para adelante y remamos contra el viento”.

“Estamos en el mundo del conocimiento y los chicos que no tengan las capacidades educativas no sólo no van a tener potencialidades para ellos, sino que tampoco los países van a poder crecer”, añadió.

Seguidamente, Ignacio Ibarzábal señaló que “Córdoba es una de las pioneras a nivel nacional en ir logrando una política de Estado en torno a la alfabetización”.

Además, explicó que con este reconocimiento se busca destacar “un proceso” y que “las cosas se están haciendo bien»; a la vez que felicitó a Córdoba por los resultados en las pruebas Aprender 2024: “Fue de las mejores provincias en esta evaluación”.

Mientras que el ministro de educación, Horacio Ferreyra, enumeró los detalles del Plan de Desarrollo Educativo Provincial: “Todo esto es posible por la convicción de que Córdoba tiene que tener otra educación; una que genere talento, superando y consolidando los logros, proyectando las transformaciones que sean necesarias para que nuestros alumnos aprendan más y mejor”.

Entre los logros obtenidos, el Ministerio de Educación destacó la presencia de Educación Inicial en todos los municipios y comunas, donde 9 de cada 10 niños, en salas de 4 y 5 años, todos los estudiantes del nivel Inicial y Primario continúan sus estudios en el siguiente nivel. Así, el 99,6% de los estudiantes que iniciaron el ciclo lectivo permaneció en la escuela hasta el último día de clases.

Además, se alcanzó la presencia de la Educación Superior en todos los departamentos de la Provincia, se instaló conectividad satelital en el 100% de las Instituciones Educativas rurales y se crearon Coordinaciones Locales de Educación en 398 municipios y comunas de la provincia.

El Gobernador puso en valor la política de ampliar la cobertura de sala de 3 años y destacó que buscarán que todos los niños estén escolarizados desde esa edad. A su vez, ponderó el programa de conectividad en escuelas rurales y de alta montaña, donde el 100 por ciento de los establecimientos tiene conexión a internet satelital.

“Con más educación, tendremos más emprendimientos, mejor fuerza laboral y más inversión. Córdoba va a ir mejorando y vamos a tener más posibilidades de generar trabajo, progreso y producción”, aseguró Llaryora.

El mandatario cordobés destacó: “No podemos esperar mejores resultados educativos si no se invierte en infraestructura y se desfinancia a la educación” y resaltó el trabajo articulado del sistema educativo provincial con su programa de innovación, con su programa de infraestructura y con todo el consejo de políticas educativas.