La provincia de Córdoba amaneció este martes bajo un escenario invernal: la nieve volvió a cubrir distintos sectores del Camino de las Altas Cumbres. Según registros meteorológicos, en Pampa de Achala la temperatura descendió hasta los -5 °C, mientras que en las inmediaciones de la Escuela Ceferino Namuncurá se ubicó en -3 °C.

En Traslasierra, los primeros copos comenzaron a caer durante la mañana cerca de la escuela y en el Parador Los Cerros. “Hace unos minutos comenzó a nevar. Anoche y esta mañana tuvimos lluvia, pero el clima cambió y ahora está ideal para la nieve. Es un espectáculo hermoso, aunque estamos atentos a cómo evoluciona”, relató Cristian Jiménez, vecino de la zona, en diálogo con Cadena 3.

Por otra parte, en el sector del Parador Giulio Cesare la nevada se inició poco antes del mediodía, cubriendo el paisaje serrano de blanco. Según publicó La Voz, las imágenes difundidas muestran cómo el parque del parador quedó tapizado mientras los copos se intensificaban.

El fenómeno estuvo asociado a un proceso de ciclogénesis que afectó desde el lunes al centro y este del país. En Córdoba, además de la nieve, se registraron lluvias dispares: en Cruz Alta cayeron 86 milímetros en 24 horas, mientras que en la capital provincial solo se acumularon 9 milímetros en el sector este.

La Policía Caminera informó que el Camino de las Altas Cumbres permanece cerrado debido a la presencia de garrotillo, una capa de hielo que dificulta la circulación y representa un riesgo para los conductores.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la inestabilidad continuará durante las próximas horas con ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y lluvias intermitentes, mientras que la mejora de las condiciones se espera recién desde este miércoles.