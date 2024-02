A través de una resolución del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno nacional decidió abrir un proceso de revisión de la creación e inicio de actividades de las nuevas universidades nacionales creadas el año pasado, entre ellas la de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.

La resolución fue firmada por Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano del cual depende la Secretaría de Educación creada por el gobierno de Javier Milei.

Las cinco universidades nacionales que se crearon por ley a finales del año pasado fueron la de Río Tercero, la Del Delta, la de Pilar, la de Ezeiza y la de Madres de Plaza de Mayo quedaron ahora sujetas a revisión e inicio de actividades, de acuerdo al primer artículo de la resolución 2024-45 del Ministerio de Capital Humano.

La medida del presidente Javier Milei va en línea con su política de ajuste sobre muchas de las funciones que cumple el estado y esta en particular impacta en la educación superior y en las expectativas que había en toda esta región por la nueva Universidad Nacional de Río Tercero.

El segundo artículo deja sin efecto la resolución 2023-2576 del ex Ministerio de Educación de la Nación que nombraba al abogado especialista en derecho administrativo, Pablo Yannibelli como rector organizador de la Universidad Nacional de Río Tercero, creada en 2023 por la ley 27730. También deja sin efecto el nombramiento de los otros cuatro rectores organizadores.

La resolución fue emitida este lunes 26 de febrero y hoy martes tomó estado público en Río Tercero.

Pedido de audiencia

Conocida esta medida el intendente de Río Tercero Marcos Ferrer le contó al portal de La Voz del Interior que le escribió esta mañana a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello para solicitarle una audiencia.

Ferrer comentó también que se comunicó con el gobernador Martín Llaryora para evaluar alternativas que permitan poner en marcha la UNRT.

Consultado sobre cómo recibió la noticia de la resolución del Ministerio de Capital Humano, Ferrer comentó: ‘’me sorprendió, porque la Universidad Nacional de Río Tercero no le genera ningún gasto al Estado en el marco del ajuste fiscal que se hace. Es una medida a la cual no le veo mucho sentido. El rector trabaja ad honorem y en el presupuesto 2023, con el cual se están manejando las universidades nacionales, la de Río Tercero no está incluida’', comentó.

Agregó también que las clases iban a comenzar en la sede de la Fundación Universidad Regional de Río Tercero, a partir de un convenio que firmó esa institución con la Municipalidad ‘’lo cual tampoco le genera ningún gasto al estado’', dijo el intendente.