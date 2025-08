El gobernador Martín Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió en el Centro Cívico a representantes de más de 150 instituciones vinculadas a la discapacidad, en un encuentro donde se reafirmó el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia para el sector. El mandatario estuvo acompañado por los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes también manifestaron su compromiso con la defensa de la norma.

Durante la reunión, convocada bajo el lema “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, los referentes de organizaciones como la Fundación Converger, Capredis, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea de Trabajadores por la Inclusión) expusieron la gravedad de la situación que atraviesa el sector tras la decisión del Gobierno Nacional de vetar la ley que preveía la actualización de aranceles y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar atención básica y calidad de vida para las personas con discapacidad.

“Esta convocatoria tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia. Todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”, expresó Montero, quien anticipó la intención de extender este tipo de encuentros a otras fuerzas políticas para ampliar el respaldo legislativo.

El gobernador Llaryora se sumó al encuentro en su tramo final y aseguró: “Como gobernador quería brindarles mi apoyo explícito”, remarcando que el acompañamiento debe trascender banderas partidarias: “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea en común sobre qué opinamos sobre esta ley, para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”.

Llaryora también destacó las acciones llevadas adelante por su gestión: “Aun en esta circunstancia tan difícil, nosotros apoyamos con fondos específicos para potenciar proyectos enfocados en la independencia de personas con discapacidad en materia laboral”. Afirmó que “hubo éxitos en la integración educativa y en el trabajo”, y sobre el veto presidencial, agregó: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.

Los diputados presentes ratificaron su compromiso con la norma. Ignacio García Aresca sostuvo que “esto no es un gasto, es una inversión y vamos a discutir en el Congreso para que la ley no sea vetada”. En el mismo sentido, Alejandra Torres manifestó: “Vamos a seguir trabajando para que esto se convierta en una política pública estable, siempre pensando hacia adelante”. Por su parte, Carlos Gutiérrez señaló: “Solamente aquel que ha padecido en su cuerpo o espíritu la discapacidad sabe de lo que habla. Vamos a seguir luchando por ello. No debemos retroceder en estas cosas”.

Desde el sector, Carolina Armeloni (Capredis) expresó: “Estamos ante dos caminos: ser un país que tiene políticas públicas que apuestan a las personas con discapacidad o no serlo, como el resto de Latinoamérica”. Añadió que “esta ley no tiene impacto fiscal, y si lo tuviera, el Gobierno Nacional debe presentar una propuesta superadora”, y preguntó a los legisladores: “¿De qué lado estarán? ¿Cómo quieren ser recordados?”.

Federico Galíndez, de la Fundación Bonino, recordó que la actualización de aranceles representa apenas “el 0,01% del PBI, un número irrisorio frente a otros rubros del presupuesto”, y cuestionó que el ajuste recaiga sobre el colectivo con discapacidad. En esa línea, Martín Passini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, advirtió sobre “una quita sistemática de derechos que afecta la posibilidad de las personas con discapacidad de llevar una vida digna”.

En representación de ATI, Julia Domínguez planteó: “No se trata de generar deuda, sino de saldar una deuda histórica con nuestro sector”. Y Gianna Mastrolinardo, joven activista que se volvió viral por un video contra el veto, concluyó: “Queremos dejar de soñar una vida digna. Queremos tenerla”.

Inversión provincial en discapacidad

Al cierre del encuentro, la ministra Montero reiteró que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Córdoba la discapacidad es una política pública activa, y detalló el esfuerzo presupuestario que realiza la provincia.

Según informó, el Gobierno de Córdoba destina anualmente $127 mil millones al área, distribuidos entre distintos organismos:

$61 mil millones a través de Apross

$54 mil millones a educación especial

$3 mil millones del fondo especial del Ministerio de Desarrollo Humano

$5.300 millones desde Salud para acción social

$500 millones en deporte adaptado

“La Provincia viene asumiendo un monto importante”, remarcó, y subrayó que el Gobierno Nacional no puede desentenderse de sus responsabilidades si se pretende mantener un sistema de atención y contención integral para el sector.