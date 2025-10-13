El próximo miércoles 15 de octubre, la Defensoría del Pueblo de Córdoba, en coordinación con la Municipalidad de Arroyito, desarrollará una serie de talleres y capacitaciones destinados a promover la educación vial, la accesibilidad universal y la resolución de conflictos comunitarios.

La iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento Local y Regional, creado por la Defensoría con el propósito de impulsar la cooperación y el trabajo conjunto entre municipios y comunas del interior provincial, acercando capacitaciones, servicios y espacios de formación a los vecinos y vecinas de cada localidad.

Desde las 8 de la mañana, equipos técnicos de las áreas de Inclusión Social, Tránsito y Reclamos Viales y del Centro Público de Mediación Comunitaria llevarán adelante las siguientes actividades:

Curso “Tu Primera Licencia”: orientado a brindar los conocimientos necesarios para rendir el examen teórico oficial y obtener la primera licencia de conducir. Se dictará a las 8 h en el Teatrillo Municipal José Francisco Guarch (Ruta 19, Av. Fulvio Pagani 1000). Las inscripciones se realizarán a través de un formulario que publicará el municipio en sus redes sociales y sitio web.

Taller "Creando Puentes de Comunicación: La Lengua de Señas como recurso de accesibilidad": a cargo del área de Inclusión Social, tiene como objetivo visibilizar los distintos recursos de accesibilidad comunicacional, entre ellos la Lengua de Señas Argentina, conforme a la Ley 27.710.

Capacitación "Trato Adecuado y Accesibilidad Universal": ofrecerá fundamentos y herramientas prácticas para fomentar el trato respetuoso, la accesibilidad y la participación plena de las personas con discapacidad.

Taller "Cómo gestionar conflictos comunitarios en contextos de vulnerabilidad": dictado por el Centro Público de Mediación Comunitaria, abordará estrategias para reconocer y gestionar conflictos en el ámbito local, promoviendo la reflexión sobre los desafíos que implica la intervención comunitaria.

Estas tres últimas actividades estarán destinadas al personal municipal y se llevarán a cabo en el Auditorio Coral de la Municipalidad de Arroyito (Rivadavia 350), de 8 a 13 h.