La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba brindará asesoramiento a las personas afectadas por la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, qua sea que figuren o no en la nómina publicada oficialmente. La decisión se da tras el fallo judicial de alcance nacional que ordenó la reactivación del pago a beneficiarios suspendidos.

La institución puso a disposición sus canales de atención para brindar información y asesoramiento gratuito.

De manera presencial o telefónicamente los interesados podrán consultar si figuran en la nómina oficial publicada el día lunes 27 de octubre y realizar consultas sobre la reactivación de sus haberes. Aquellas personas que no estén incluidas en dicho listado, podrán iniciar un expediente a través de la Defensoría del Pueblo, para su incorporación a un amparo colectivo con el fin de gestionar la restitución del beneficio suspendido.

Para realizar dicha gestión, los interesados pueden acercarse a la sede de la Defensoría en la ciudad de Córdoba, en calle Deán Funes 352, de lunes a viernes de 8 a 18, o comunicarse al 0800-777-0337 o por WhatsApp al 351-5331770, en los mismos días y horarios.

Suspensiones

Cabe recordar que en el marco de las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), muchas pensiones fueron suspendidas por factores no relacionados con los requisitos exigidos para su otorgamiento. Esta situación afectó a un gran número de beneficiarios en todo el país, que vieron interrumpido el cobro de un ingreso esencial para su sustento.

Frente a esta problemática, se impulsaron amparos colectivos que derivaron en una sentencia judicial de alcance nacional, la cual obliga al Estado a restablecer los pagos suspendidos. En cumplimiento de este fallo, ANDIS emitió la Resolución N° 13901/2025, que establece:

La reactivación de las pensiones suspendidas.

La instrucción a ANSES para liquidar los haberes retenidos durante el período de suspensión.

La suspensión de nuevas auditorías hasta que la Justicia emita una resolución definitiva sobre los casos en revisión.