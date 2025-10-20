La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba implementa su Programa de Fortalecimiento Local y Regional con el objetivo de descentralizar sus servicios y llegar a todo el territorio provincial. Esta iniciativa busca promover la cooperación y el trabajo conjunto con municipios e instituciones.

El próximo martes 21 de octubre, la Defensoría llevará adelante una jornada completa de talleres y capacitaciones en dos localidades: Porteña y Colonia Valtelina.

Localidad Horario Lugar Actividades Porteña 10:00 hs Salón del Bicentenario Tránsito y Reclamos Viales: Taller para alumnos de Nivel Medio. Inclusión Social: "Trato Adecuado y Accesibilidad Universal" (para personal municipal). Inclusión Social: “Clic a Clic, Alfabetización Digital para Personas Mayores” (orientado a trámites PAMI). Colonia Valtelina 15:00 hs IPEM 326 Mariano Moreno Anexo Tránsito y Reclamos Viales: Taller para alumnos de Nivel Medio.

Los talleres de Tránsito y Reclamos Viales buscan concientizar a los estudiantes sobre los riesgos y las problemáticas más comunes en la vía pública en sus roles de peatón, pasajero y conductor.

Además, el área de Inclusión Social capacitará al personal municipal en el "Trato Adecuado y Accesibilidad Universal", con el fin de fomentar la participación plena de las personas con discapacidad, mientras que el taller de Alfabetización Digital se enfocará en trámites específicos de PAMI para adultos mayores.