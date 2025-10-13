La gobierno de la provincia de Córdoba informó que el próximo miércoles 15 de octubre los jubilados provinciales, cuyos haberes del mes de julio no superan el $1.300.00, tendrán depositado el bono de $100.000.

Este bono complementario y no contributivo es un refuerzo que se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales. La medida excepcional se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba.