En un video difundido este domingo, el exgobernador Juan Schiaretti confirmó que será candidato a diputado nacional por Córdoba en las elecciones legislativas de octubre. “Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era”, expresó en su mensaje político.

Schiaretti señaló que la decisión de presentarse busca evitar que “la esperanza de nuestro pueblo soportando sacrificios para que las cosas mejoren no se transforme en una frustración”. Subrayó que esta vez no lo hará en soledad, sino junto a un frente de mandatarios provinciales: “Vamos al Congreso junto a un equipo de gobernadores de provincias como Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz que representan el interior productivo y de trabajo”.

El exgobernador explicó que el objetivo es conformar un bloque legislativo federal en el marco del espacio Provincias Unidas, presentado semanas atrás por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El frente busca consolidarse como alternativa a la polarización política nacional, defender el federalismo y garantizar un reparto equitativo de fondos y obras públicas.

“Esta vez vamos al Congreso, no en soledad desde Córdoba, sino junto a un equipo de gobernadores de distintas provincias que expresan la geografía argentina de norte a sur y la producción: la minería, el campo, la industria, el petróleo y el gas; en definitiva, el interior productivo y de trabajo de nuestra patria”, dijo Schiaretti.

En cuanto a la agenda legislativa, el exgobernador destacó que impulsará políticas que aseguren el equilibrio macroeconómico y fiscal “no a los hachazos, sino como algo innegociable, pero cuidando a nuestra gente”. Añadió que la propuesta se orientará a “aumentar la producción, el empleo, corregir distorsiones y hacer la infraestructura necesaria para que este proceso sea sostenido”.

El dirigente recordó la experiencia de su gestión provincial: “Desde Córdoba hemos demostrado que es posible mantener el equilibrio fiscal de manera consistente en el tiempo, gobernar apoyando a los sectores productivos y generar empleo”. En ese marco, afirmó que su candidatura busca garantizar que “la esperanza de los argentinos no devenga en frustración, sino en desarrollo sostenido”.

La confirmación de Schiaretti se da en un escenario electoral fragmentado en Córdoba, donde se renovarán nueve bancas en la Cámara de Diputados con un total de 18 listas inscriptas. Aún no hubo confirmación sobre quiénes lo acompañarán en la boleta.

Minutos después del anuncio, el gobernador Martín Llaryora saludó al exmandatario a través de la red social X: “Gracias Juan, por asumir este nuevo desafío. Córdoba tiene mucho para aportar en la construcción de una Argentina diferente: una Argentina que se aleje de los extremos y avance firme por la senda del progreso. Nadie mejor que vos para llevar la voz de los cordobeses al Congreso, como garantía de defensa de un modelo productivo y federal, con un Estado inteligente, al servicio del desarrollo y de la gente”.