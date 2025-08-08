Jóvenes en Movimiento: la Defensoría del Pueblo de Córdoba celebra la Semana de las Juventudes
Con un lema que busca visibilizar las potencialidades de las nuevas generaciones, la institución desarrollará una serie de actividades desde el 12 al 21 de agosto.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba celebrará la Semana de las Juventudes, una propuesta que, desde hace ocho años, fomenta la reflexión, el pensamiento crítico y la expresión artística de los jóvenes. Estudiantes de nivel secundario de la capital y del interior provincial serán los protagonistas de las jornadas, que se llevarán a cabo entre el 12 y el 21 de agosto de este año.
Bajo el lema “Jóvenes en Movimiento”, la iniciativa de la institución, impulsada a través del Programa Pasantías y Prácticas, propondrá cuatro jornadas de actividades lúdicas, reflexivas, artísticas y de desarrollo personal.
Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto, destacó que el objetivo es “visibilizar las cuestiones vinculadas a las y los jóvenes desde una perspectiva positiva y proactiva”, poniendo el foco en sus talentos y potencialidades, y no solo en las problemáticas que los afectan.
Cronograma y actividades
- Martes 12 de agosto: se dará inicio a la semana con las Mini Conferencias estilo TED, una actividad que invita a los participantes a exponer sobre temas de su interés.
- Miércoles 13 de agosto: se llevará a cabo el Foro de Jóvenes: “Políticas Públicas y Juventudes”, en el que más de 100 estudiantes debatirán sobre tres grandes ejes: salud, educación y tecnología o redes sociales.
- Jueves 14 de agosto: se ofrecerá el taller “Creando Puentes de Comunicación. La Lengua de Señas como herramienta de accesibilidad”, con el objetivo de brindar a los adolescentes una primera aproximación a la Lengua de Señas como herramienta de inclusión.
- Jueves 21 de agosto: la semana finalizará con el evento Viví Arte Joven, un encuentro intercolegial que reunirá a jóvenes artistas que deseen expresarse en diversas disciplinas como música, danza, teatro, poesía, cine, pintura y fotografía.