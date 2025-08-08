La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba celebrará la Semana de las Juventudes, una propuesta que, desde hace ocho años, fomenta la reflexión, el pensamiento crítico y la expresión artística de los jóvenes. Estudiantes de nivel secundario de la capital y del interior provincial serán los protagonistas de las jornadas, que se llevarán a cabo entre el 12 y el 21 de agosto de este año.

Bajo el lema “Jóvenes en Movimiento”, la iniciativa de la institución, impulsada a través del Programa Pasantías y Prácticas, propondrá cuatro jornadas de actividades lúdicas, reflexivas, artísticas y de desarrollo personal.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto, destacó que el objetivo es “visibilizar las cuestiones vinculadas a las y los jóvenes desde una perspectiva positiva y proactiva”, poniendo el foco en sus talentos y potencialidades, y no solo en las problemáticas que los afectan.

Cronograma y actividades