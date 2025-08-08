La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba celebrará la Semana de las Juventudes, una propuesta que, desde hace ocho años, fomenta la reflexión, el pensamiento crítico y la expresión artística de los jóvenes. Estudiantes de nivel secundario de la capital y del interior provincial serán los protagonistas de las jornadas, que se llevarán a cabo entre el 12 y el 21 de agosto de este año.

Bajo el lema “Jóvenes en Movimiento”, la iniciativa de la institución, impulsada a través del Programa Pasantías y Prácticas, propondrá cuatro jornadas de actividades lúdicas, reflexivas, artísticas y de desarrollo personal.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto, destacó que el objetivo es “visibilizar las cuestiones vinculadas a las y los jóvenes desde una perspectiva positiva y proactiva”, poniendo el foco en sus talentos y potencialidades, y no solo en las problemáticas que los afectan.

Cronograma y actividades

  • Martes 12 de agosto: se dará inicio a la semana con las Mini Conferencias estilo TED, una actividad que invita a los participantes a exponer sobre temas de su interés.
  • Miércoles 13 de agosto: se llevará a cabo el Foro de Jóvenes: “Políticas Públicas y Juventudes”, en el que más de 100 estudiantes debatirán sobre tres grandes ejes: salud, educación y tecnología o redes sociales.
  • Jueves 14 de agosto: se ofrecerá el taller “Creando Puentes de Comunicación. La Lengua de Señas como herramienta de accesibilidad”, con el objetivo de brindar a los adolescentes una primera aproximación a la Lengua de Señas como herramienta de inclusión.
  • Jueves 21 de agosto: la semana finalizará con el evento Viví Arte Joven, un encuentro intercolegial que reunirá a jóvenes artistas que deseen expresarse en diversas disciplinas como música, danza, teatro, poesía, cine, pintura y fotografía.