El intendente de Oncativo, Nicolás Filoni, generó controversia en los últimos días al difundir un video en el que, con insultos, interpeló a los vecinos que arrojan residuos en espacios públicos. Las declaraciones del mandatario local se viralizaron y abrieron el debate sobre la responsabilidad ciudadana en el cuidado del ambiente.

En el video, Filoni se mostró visiblemente molesto frente a montículos de basura: "¿En serio todavía hay personas tan pelotudas que se creen que esto está bien? Está mal". El intendente hizo hincapié en la falta de justificación para este tipo de comportamientos en la era actual, destacando la amplia disponibilidad de información y canales de comunicación municipales.

"No comprendo cómo a esta altura todavía vive así"

Filoni, de la UCR y que asumió la intendencia de la ciudad del departamento Río Segundo en diciembre de 2023, remarcó que, en un "siglo XXI de hiperconexión", donde los vecinos cuentan con "teléfono, canal de WhatsApp, redes sociales, una gran página web" con "toda la información" sobre la recolección de residuos y la existencia de "privados que alquilan contenedores para tirar estos grandes volúmenes de basura", no hay excusa para arrojar residuos en lugares no permitidos.

"En la página web que están los teléfonos personales de todos los funcionarios, incluso el mío", señaló el intendente, invitando a los vecinos a comunicarse si tienen dudas: "Pueden decir, 'Che, ¿cómo hago con esto? Quiero ayudarle a la Muni, tengo una mudanza, una limpieza grande'". Ante este panorama, Filoni expresó su perplejidad: "Por eso, no comprendo cómo a esta altura todavía vive así".

A pesar de la crudeza de sus palabras, el intendente aclaró que estas situaciones son una minoría: "Está bien, son los menos. Y estas imágenes son las menos porque son mucho más los vecinos comprometidos, responsables, es ágil la recolección de residuos y estas imágenes casi no se ven, pero están".

Controles, multas y la visión de una ciudad modelo

El jefe municipal fue enfático al advertir sobre las consecuencias para quienes infrinjan las normas: "Tienen que saber los vecinos que estamos yendo a controlarlo, los notificamos, le hacemos multa, le hacemos las actas, después todos putean y vienen llorando. No me importa, no nos importa esa plata, va volcada a infraestructura, a ambiente".

El mandatario apeló a un principio fundamental en la gestión de residuos: "Tenemos que recuperar esa idea, ese faro de que una ciudad limpia, no es la que más se barre, la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y eso lo vamos a lograr con el compromiso de todos los vecinos. La muni sola no alcanza".

Finalmente, contrastó los avances logrados, como el basural que "hace 2 años que no se prende más fuego" y la próxima inauguración del "quinto ecopunto", con la persistencia de estas conductas. "Podemos trabajar en economía circular, en conciencia, en educación, pero no alcanzamos solo. Necesitamos vecinos comprometidos, responsables y menos pelotudos", concluyó, reafirmando su polémica postura.