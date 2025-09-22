Instalan desviadores de vuelo en Mar Chiquita para prevenir choques de aves con cables eléctricos

El Gobierno de Córdoba finalizó la instalación de un sistema de desviadores de vuelo en los tendidos eléctricos que cruzan la Reserva Provincial de Uso Múltiple Bañados del Río Petri y Laguna Mar Chiquita, con el objetivo de evitar choques de aves con los cables. Estos dispositivos, diseñados para captar la atención de las aves en vuelo, representan una solución innovadora que combina conservación ambiental con seguridad en la infraestructura eléctrica. destacaron desde el Gobierno provincial.

Según se informó, los desviadores cuentan con bandas luminosas permanentes y franjas reflectantes amarillas, visibles desde múltiples ángulos y eficaces incluso en condiciones de poca luz, como niebla, lluvia o durante el amanecer y atardecer. Gracias a su diseño móvil, que se activa con el viento, generan un efecto visual que alerta a las aves, ayudándolas a esquivar los cables.

Esta tecnología fue desarrollada para responder a un problema crítico detectado en la zona de Miramar de Ansenuza, en el departamento San Justo, donde se registraban muertes de aves por colisiones con líneas eléctricas. El subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco, explicó que el proyecto surgió como una respuesta concreta dentro de una política más amplia de conservación, que también aborda amenazas como el mascotismo, la caza ilegal, incendios forestales, atropellamientos y especies invasoras.

La iniciativa busca proteger a especies como el flamenco austral, la parina chica y grande, el falaropo común, el chorlito de collar y otras aves migratorias y playeras. La región de la Laguna Mar Chiquita, además de ser la laguna salada más grande de Sudamérica, alberga el 36% de la avifauna total de Argentina y el 85% de las especies registradas en Córdoba. Cada año, hasta 500.000 aves utilizan esta área como sitio de reproducción, descanso o paso migratorio.

Desde la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto destacó que se trata de “una solución única en Argentina y quizás en Sudamérica”, que permite proteger la biodiversidad sin comprometer la seguridad del sistema eléctrico. Además, valoró el enfoque estratégico de planificación territorial que permite armonizar infraestructura con preservación ambiental.

La instalación de los desviadores se enmarca dentro del plan de modernización de la infraestructura eléctrica que impulsa el Ejecutivo provincial, e incorpora criterios ambientales en todas sus etapas. Se trata de una experiencia piloto que podría replicarse en otras áreas naturales protegidas, especialmente donde los tendidos eléctricos atraviesan corredores biológicos.

El acto de presentación de la obra se realizó en la reserva y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de organizaciones especializadas como Aves Argentinas. También estuvieron presentes los intendentes de Miramar, La Para y Villa Fontana, junto con integrantes de la cooperativa eléctrica local.