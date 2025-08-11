Un incendio registrado en la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona rural de Villa del Rosario, al este de la provincia de Córdoba, provocó la muerte de un hombre de 48 años y un niño de 7, además de dejar cuatro personas heridas con quemaduras de diversa gravedad.

Entre los lesionados se encuentran un niño de 7 años, un adolescente de 15 y dos mujeres adultas, quienes fueron trasladados a un hospital de la localidad para su atención.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron controlar el fuego, mientras que las autoridades investigan el origen de las llamas.