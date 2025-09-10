El Gobierno de Córdoba firmó la ejecución de los trabajos que elevarán la capacidad de la red eléctrica de 13,2 kV a 33 kV en el tendido que beneficiará a cinco localidades del departamento San Justo: El Fortín, Alicia, Las Varas, Las Varillas y Saturnino María Laspiur.

A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la intervención consiste en el tendido de 15 kilómetros de re-tensionado con tecnología de vanguardia, lo que permitirá triplicar la capacidad de distribución eléctrica en la zona.

La inversión asciende a 2.235 millones de pesos, financiados a través del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP).

Según la información oficial, la nueva infraestructura beneficiará directamente a 1.554 habitantes de El Fortín y 3.310 de Alicia, localidades que sufren caídas de tensión y pérdidas técnicas que afectaban la calidad del servicio eléctrico.

El secretario de Gobierno, Augusto Pastore, celebró el acuerdo, y sostuvo: “Es un día histórico para El Fortín. La Provincia, las cooperativas y los municipios trabajamos juntos para darle soluciones concretas a nuestra gente”.

Por su parte, el intendente de El Fortín, Carlos Entesano, destacó el impacto de la obra: “Este convenio nos garantiza estabilidad y seguridad energética, condiciones esenciales para el crecimiento productivo y económico. Agradecemos al gobernador Martín Llaryora por incluirnos en un proyecto que cambia el futuro de nuestra localidad”.

A su turno, el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, subrayó el alcance regional: “Al mejorar el sistema de El Fortín también se eleva la calidad del servicio en Alicia, Las Varas, Las Varillas y Saturnino María Laspiur. Esta repotenciación nos dará tres veces más potencia que la actual, y sin energía no hay industria ni calidad de vida. Estamos iluminando el futuro del interior del interior”.

Esta inversión se enmarca en el programa provincial de infraestructura energética que busca garantizar un servicio confiable en cada rincón de Córdoba.

Dos etapas de ejecución

La primera etapa se desarrollará el próximo año con una provisión de 90 postes de hormigón armado, aislación, herrajes, ataduras y transporte a cargo de la Provincia, mientras que la cooperativa realizará el re-tensionado de la línea. Además, entregará al Ministerio un transformador de 2,7/3,2 MVA que quedará en reserva para contingencias.

La segunda etapa prevé la instalación de un “shelter” (subestación compacta) de 33/13,2 kV de 2,5 MVA, ampliable hasta 7 MVA. Incorporará tecnología de redes inteligentes con telemedición, RTU y sistema SCADA, lo que permitirá monitoreo remoto y mayor estabilidad para el desarrollo agroindustrial.

El convenio fue suscrito con la participación del secretario de Gobierno, Augusto Pastore; el secretario de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso; el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto; el secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad, José César Gualdoni; el intendente de El Fortín, Carlos Entesano y el presidente de la Cooperativa Eléctrica El Fortín, Ramón Ramírez.