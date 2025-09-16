Una planta deshidratadora y de prensado de alfalfa será instalada en la localidad de Tránsito, en el departamento San Justo, de la mano de la empresa saudí Almarai, a través de su filial argentina Fondomonte South America. La noticia fue confirmada durante la edición 2025 del Plenario Anual del Clúster de Alfalfa (PACA), celebrado recientemente en Sinsacate.

El anuncio fue realizado por Fabián Russo, presidente del Clúster de Alfalfa Córdoba, quien en declaraciones al portal Agroverdad celebró la llegada de esta nueva infraestructura industrial: “Las principales noticias que traemos para PACA 2025 tienen que ver con la parte industrial, es decir con lo que considerábamos era la pata que le estaba faltando al Clúster, y se relaciona con el deshidratado y el prensado”.

Russo detalló que la compañía árabe, que ya opera en la comuna cordobesa de San Vicente, departamento San Alberto, decidió ampliar su presencia en la provincia con una nueva planta en el este cordobés. “La empresa Almarai – Fondomonte […] va a instalar una planta deshidratadora y de prensado en la localidad de Tránsito”, afirmó.

Inversión extranjera con impacto regional

Almarai es el mayor productor de alimentos y lácteos del Medio Oriente, y uno de los más importantes a nivel mundial. En Argentina, a través de Fondomonte, desarrolla cultivos forrajeros destinados principalmente a la exportación.

En San Vicente, donde ya operan con producción propia bajo riego, la empresa instaló una moderna planta procesadora equipada con tecnología de la firma española Apisa. El esquema allí incluye el cultivo, preoreo, secado y prensado en megafardos exportables, todo dentro del mismo predio.

Sin embargo, en Tránsito el modelo será diferente. Según explicó Russo, “la diferencia con respecto al establecimiento que esta empresa tiene en San Vicente, es que allí los campos de producción de alfalfa son propios de la compañía, mientras que para la planta de Tránsito la empresa va a tener que absorber y nutrirse de la producción de alfalfa de los productores de la región”.

Este punto representa una oportunidad concreta para productores del departamento San Justo y zonas aledañas. “Ellos tienen una exigencia altísima respecto a la calidad, porque es toda producción para exportación. Esta es una gran noticia, no solamente para los socios del Clúster de Alfalfa, sino también para todos los productores de la zona que no son socios”, subrayó Russo.

Más que alfalfa: empleo, fletes y desarrollo

El impacto de la planta irá más allá de la actividad forrajera. “Es una excelente novedad, por todo lo que esto implica: no solamente en cuanto a la producción de alfalfa, sino también en los eslabones indirectos como los fletes, la movilidad, lo operativo, los puestos de trabajo, entre muchos otros aspectos”, destacó el presidente del Clúster.

Con la instalación en Tránsito, se espera dinamizar la economía local a partir de la generación de empleo directo e indirecto, la reactivación de servicios logísticos y una mayor valorización de la producción regional de alfalfa, una de las más relevantes del país.

PACA 2025: una plataforma de anuncios

El Plenario Anual del Clúster de Alfalfa 2025 reunió a una amplia convocatoria de productores, técnicos y empresas vinculadas al sector en Sinsacate. En ese marco, la confirmación de esta inversión extranjera se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento, marcando un nuevo hito en el desarrollo de la cadena forrajera en Córdoba.

