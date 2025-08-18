La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia homologó los tres primeros acuerdos entre empresas constructoras y el sindicato UOCRA seccional Córdoba.

La iniciativa pionera impulsa la incorporación de mujeres en el sector de la construcción y actividades conexas, promoviendo la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.

Las empresas que rubricaron el compromiso con la igualdad de oportunidades son Conectar SRL, Conectar Telecomunicaciones S.A. y la firma José Chediak SAICA.

Elizabeth Bianchi, subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales, destacó el acuerdo ratificado como un hito para el sector de la construcción. “Hoy UOCRA, grupo Conectar y Chediack han demostrado su compromiso no solo para mejorar la vida de las trabajadoras sino también para fortalecer al propio sector frente a los desafíos del futuro”, dijo.

La homologación del acuerdo implica su inclusión como anexo del Convenio Colectivo de Trabajo que une la relación entre las partes.

El entendimiento establece la contratación de un mínimo del 5% de personal femenino sobre el total de la nómina de trabajadores. Las empresas se comprometen a contratar personal femenino inscripto en la Bolsa de Trabajo que provea la UOCRA seccional Córdoba.

El gremio, a su vez, deberá presentar candidatas que cuenten con la capacitación certificada adecuada para las tareas requeridas, conforme a los perfiles técnicos que demanda la prestación del servicio.

La empresa cumplirá con la obligación de contratación siempre que se genere una vacante y se disponga de personal femenino idóneo y que cumpla todos los requisitos requeridos.

Las partes se obligaron a confeccionar, difundir y cumplir un Protocolo de acción en casos de violencia y acoso laboral, facilitando equipos técnicos y profesionales, ajustándose a las disposiciones de la OIT y la ley 26485 «Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres».

La construcción ha sido una industria históricamente masculinizada, pero en la actualidad hay muchas mujeres capacitadas y formadas en oficios como albañilería, electricidad, plomería y otros trabajos del sector.

Bianchi marcó que la inclusión de mujeres en la construcción, como en otros sectores, es una necesidad ética, social y estratégica: “Tiene beneficios sociales, económicos, y organizacionales significativos”.

La Secretaría de Trabajo viene impulsando la igualdad de trato y oportunidades en el mundo del trabajo y la inclusión de las mujeres en diversas actividades a través de CTIO Córdoba (Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades).

“Las empresas, gremios, acompañadas por el Estado tienen la responsabilidad de derribar barreras estructurales y culturales, y de construir un sector más diverso, justo y eficiente,” señaló la funcionaria.