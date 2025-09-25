Por primera vez en la historia de la salud pública provincial, el Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba transmitió en vivo una cirugía para un congreso internacional. La intervención fue parte de las actividades académicas del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI), realizado en Ciudad de México.

Según informó el Gobierno de Córdoba, el procedimiento consistió en el implante de una válvula pulmonar para corregir una cardiopatía congénita en un niño de 8 años. La operación se llevó a cabo mediante una técnica percutánea mínimamente invasiva, que utiliza un catéter para acceder al corazón sin necesidad de cirugía abierta, lo que reduce riesgos y agiliza la recuperación del paciente.

La cirugía tuvo lugar en la Sala de Hemodinamia del hospital y fue realizada por un equipo interdisciplinario compuesto por especialistas en hemodinamia, cardiología, anestesiología y cuidados críticos cardiovasculares. El jefe del Departamento de Cardiología, Alejandro Peirone, afirmó: “La transmisión en vivo de casos de hemodinamia desde nuestro hospital no solo enriquece el aprendizaje y fomenta la colaboración, sino que también mejora la atención al paciente mediante el intercambio de experiencias en tiempo real”.

Peirone también destacó que la experiencia reafirma el compromiso de brindar igual calidad de atención a todos los niños con cardiopatías congénitas en la provincia. Desde 2015, el Hospital de Niños forma parte del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas, que busca reducir la mortalidad asociada y garantizar el acceso a una red de atención especializada. El programa también recibe pacientes derivados desde provincias vecinas como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán y San Luis.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que la participación en un congreso internacional de esta magnitud no solo marca un hito técnico para la salud pública cordobesa, sino que también visibiliza el nivel de formación, innovación y capacidad profesional del sistema sanitario provincial.