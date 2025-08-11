Hackearon las redes sociales de EPEC y la empresa pide precaución a los usuarios
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba confirmó que sus cuentas fueron intervenidas este sábado. Técnicos trabajan para recuperar el control total y advierten sobre publicaciones con contenido sexual y enlaces peligrosos.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que sus redes sociales fueron hackeadas en la mañana de este sábado, con publicaciones que incluyen imágenes de índole sexual e invitaciones a cursos de “trading”. La compañía advirtió a los usuarios que no ingresen a los enlaces mencionados en esos posteos.
Según señaló la empresa, el ataque cibernético se detectó principalmente en Instagram, aunque existe la sospecha de que también afectó a Facebook. En tanto, la cuenta de X (ex Twitter) ya fue recuperada y funciona con normalidad.
De acuerdo con el comunicado oficial, técnicos informáticos y especialistas en seguridad digital continúan trabajando para restablecer el control completo de las plataformas. Hasta el momento, se desconoce el origen del hackeo y los motivos detrás de la intervención.