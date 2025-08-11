La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que sus redes sociales fueron hackeadas en la mañana de este sábado, con publicaciones que incluyen imágenes de índole sexual e invitaciones a cursos de “trading”. La compañía advirtió a los usuarios que no ingresen a los enlaces mencionados en esos posteos.

Según señaló la empresa, el ataque cibernético se detectó principalmente en Instagram, aunque existe la sospecha de que también afectó a Facebook. En tanto, la cuenta de X (ex Twitter) ya fue recuperada y funciona con normalidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, técnicos informáticos y especialistas en seguridad digital continúan trabajando para restablecer el control completo de las plataformas. Hasta el momento, se desconoce el origen del hackeo y los motivos detrás de la intervención.