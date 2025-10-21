En el tramo final de campaña, el principal candidato a diputado de la Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca, cuestionó a sus adversarios locales y nacionales y ratificó el alineamiento con el plan económico del Gobierno. El postulante libertario planteó su mirada sobre el escenario político cordobés y la agenda de reformas que impulsa la Casa Rosada.

Roca, que debuta como candidato tras su trayectoria en el sector privado, competirá con referentes provinciales, entre ellos Juan Schiaretti. En diálogo con Infobae, sostuvo sobre el exgobernador: “No es la herramienta que hoy necesita la Argentina porque forma parte de las recetas históricas basadas en el gasto y la falta de equilibrio fiscal".

Escenario político y críticas a la “avenida del medio”

Consultado por la dinámica electoral en la provincia, indicó: “No lo veo tanto como un escenario de tercios, sino más polarizado entre nosotros. Natalia De La Sota representa claramente la oposición a Milei, se ha manifestado desde el principio en ese sentido. Luego está la llamada ‘avenida del medio’, que ahora es Provincias Unidas, que antes eran Alternativa Federal. Este sector propone las mismas recetas que Argentina ha implementado durante los últimos cien años y cuyos resultados han sido negativos. Por eso transmitimos la idea de no aflojar ni bajar los brazos: el esfuerzo debe valer la pena.”

Córdoba, reformas y acompañamiento

Roca reivindicó el rol de la provincia en procesos de cambio y vinculó la agenda nacional con el entramado productivo local: “Córdoba siempre fue protagonista del cambio, fue quien tiró del carro. Ahora tenemos la certeza de estar cerca de un cambio profundo. El presidente presentó el plan Argentina Grande Otra Vez, con reformas tributarias, laborales y penales. La reforma tributaria es clave para bajar impuestos y Córdoba, como sector productivo, será la más beneficiada”

En el mismo sentido, agregó: “Estamos convencidos de la necesidad de cambiar Argentina a fondo, pensando en el largo plazo. El Presidente lo manifestó al presentar el Presupuesto: se buscarán los consensos necesarios y se hablará con todos los que compartan la necesidad de cambiar el país. Mejoraremos nuestra representación legislativa y trabajaremos con gobernadores y legisladores dispuestos a acompañar los cambios que hacen falta.”

Mensaje a la gestión provincial y balance legislativo

Sobre el vínculo con la administración de Martín Llaryora, expresó: “Si a Argentina le va bien, Córdoba será la principal beneficiada por su capacidad productiva, y la gestión de Llaryora también se verá favorecida. Creo que habrá intención de acompañar los consensos para aprobar las reformas pendientes”

Roca repasó la actividad parlamentaria reciente y los obstáculos que atribuye a la oposición: “El año pasado, con consenso, aprobamos muchas leyes, como eliminar las PASO, implementar la boleta única de papel y la Ley Base, que fue la reforma legislativa más grande de la historia argentina. El kirchnerismo siempre puso obstáculos. En los últimos años, en época electoral, los gobernadores intensificaron la tensión, lo que generó volatilidad en el mercado y en la economía. Esa situación mejoró recientemente.”

La disputa con Schiaretti y el cierre de campaña

Consultado sobre el exgobernador, sostuvo: “Para nosotros y para el país, Córdoba es muy importante, porque es donde más se demanda libertad. Es una provincia productiva, con gente trabajadora que confía en su propio esfuerzo y no depende de un político. Siempre apoyamos políticas antipopulistas. El kirchnerismo perjudicó mucho a Córdoba, sobre todo al sector agropecuario, y eso no se olvida. La provincia fue muy agredida por esas políticas.”

Y volvió sobre Juan Schiaretti: “Schiaretti tiene buena reputación en Córdoba porque fue tres veces gobernador, pero ahora la discusión nacional pasa por el Congreso y los cambios profundos que necesita el país. Personalmente, creo que no es la herramienta que hoy necesita la Argentina porque forma parte de las recetas históricas basadas en el gasto y la falta de equilibrio fiscal. Ahora buscan adaptar su discurso, pero en el pasado siempre aprobaron presupuestos con déficit fiscal. La ‘avenida del medio’, al final, termina siendo funcional al kirchnerismo. Necesitamos convicción y firmeza para llevar adelante los cambios en profundidad.”

Por último, fijó su expectativa sobre el tramo final de campaña: “En Córdoba estamos contentos no solo por el lanzamiento, sino también porque sería un orgullo cerrar la campaña nacional aquí, al estar tan identificados con las políticas y la visión de país que propone el presidente. Mientras más representantes de las ideas de la libertad y de los valores que compartimos con el presidente Milei, mejor.”