La comunidad educativa y vecinos de Santa Eufrasia se unieron en una conmovedora colecta que logró reunir los fondos necesarios para que Santi, un joven de esa localidad cordobesa, pueda realizar su esperado viaje de egresados a Bariloche. La iniciativa surgió ante la difícil situación familiar del estudiante.

La madre del adolescente enfrenta una enfermedad oncológica, y para evitar generar gastos adicionales en su hogar, el joven había decidido no sumarse al viaje de egresados junto a sus compañeros. Ante esta situación, tanto el colegio como sus amigos se movilizaron para organizar una colecta solidaria.

En menos de 24 horas, la comunidad entera se movilizó por una causa que conmovió corazones y pudieron reunir los fondos para que este estudiante del Colegio Santa Eufrasia pudiera viajar a Bariloche con sus compañeros.

La iniciativa fue impulsada por Melina Mangione, madre de uno de los compañeros de Santi, quien contó que no pudo ”mirar para otro lado". En diálogo con "La Vuelta del Perro" de LV16 Radio Río Cuarto, Melina relató el inicio de la campaña: “La semana pasada no me podía quedar quieta, necesitaba sí o sí hacer algo para ver si podíamos conseguir la plata”. Todo comenzó un viernes por la tarde y, con el consentimiento de la mamá de Santi, "para el sábado, la campaña solidaria estaba en marcha".

Lo que ocurrió después fue descrito como "casi milagroso" por la mujer: “No pensé que iba a tener tanta repercusión ni que íbamos a llegar al monto tan rápido. Ayer a las cinco de la tarde ya teníamos toda la plata que necesitábamos”, contó emocionada. La cifra alcanzada fue de aproximadamente 3.200.000 pesos, un monto que no solo cubrió el costo total del viaje, sino que también permitirá al estudiante comprar la ropa y elementos necesarios para el trayecto.

"La idea es que lo que sobre se lo podamos dar a él para lo que le haga falta”, detalló Melina.

La historia de Santi también visibiliza realidades que a menudo permanecen silenciadas. “Hace dos años, cuando había que empezar a pagar el viaje, su mamá tuvo una enfermedad. Él dejó de hablar del tema para no generar más preocupaciones en su casa”, reveló Mangione. La decisión de impulsar la colecta fue motivada por el vínculo de su hijo con Santi: “Mi hijo es muy amigo de Santi y me decía ‘no se puede quedar, vieja’, entonces dije `ya está, es la última chance que tenemos’”, compartió.

La respuesta de la comunidad fue inmediata y contundente. Padres, docentes, alumnos y exalumnos del colegio se unieron para difundir la campaña, realizar aportes económicos y brindar apoyo emocional a la familia. “Fue una tormenta de energía, recibimos muchísima ayuda", afirmó Melina. La alegría de la familia de Santi fue inmensa: “Estaba feliz, para nosotros eso fue lo más importante. Verla feliz, ver a Santi feliz. Un mimo al alma”.

El lazo de amistad entre los jóvenes también fue un motor fundamental, ya que "van juntos desde salita de cinco, se conocen desde jardín. Hasta mi hijo más chico me decía ‘mamá, no puede ser que Santi no viaje’”, enfatizó Mangione. Tras confirmar que aún había lugar disponible en el viaje, el pago se concretó el mismo día.

La mujer expresó su profundo agradecimiento: “Quiero agradecer a toda la gente que se copó y transfirió, a los que compartieron, a los que mandaron buena energía. Estoy super agradecida”. Para ella, el valor de esta gesta va más allá del viaje: “Más allá del viaje, lo que le va a quedar para siempre en el corazón es esta solidaridad, esta empatía. Y eso no tiene precio”, concluyó.