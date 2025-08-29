El estado crítico de la ruta nacional 158, especialmente en el tramo que une Colonia Prosperidad y Las Varillas, volvió a estar en el centro de los reclamos. En las últimas horas, el intendente de Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris, difundió un video en el que denunció el “abandono” de más de dos décadas y pidió enfáticamente a los vecinos circular con precaución.

“A mis espaldas el abandono, el peligro. Una situación que nos incomoda y que hace muchísimos años que lo venimos padeciendo. Ruta nacional 158, tramo entre Colonia Prosperidad y Las Varillas. Acá estamos casi en el acceso norte de Saturnino María Laspiur, en compañía de toda una comunidad y sin intenciones de hacer política, simplemente de levantar un reclamo y un pedido que hace meses y años. Me animo a decir más de 20 años reclamando por esta situación”, expresó el mandatario.

En el mismo mensaje, advirtió que los pronósticos de lluvia y tormenta agravan aún más el riesgo de transitar por la zona: “Yo lo que le quiero pedir a la gente es precaución y cuidado en cómo transitamos esta ruta antes de que sea demasiado tarde, antes que nos tengamos que lamentar de cosas que no vamos a poder solucionar”.

Obras inconclusas y riesgo latente

El reclamo del intendente se da en un contexto en el que, semanas atrás, maquinarias de Vialidad Nacional iniciaron tareas de fresado en algunos sectores muy deteriorados, pero los trabajos quedaron paralizados tras el anuncio de la disolución del organismo nacional por parte del presidente Javier Milei.

Según explicó Depetris, las máquinas solo trabajaron durante cuatro o cinco días, abrieron pozos en distintos puntos y se retiraron sin completar la obra: “No hay material para tapar estos pozos y lo hacemos de manera provisoria. Y cuando digo provisorio significa que si mañana llueve 40 o 50 milímetros, esto termina siendo una trampa mortal”.

La segunda etapa de la reparación debía estar a cargo de la empresa San Ignacio de Loyola S.A., pero nunca se concretó, lo que dejó varios sectores más riesgosos que antes. Desde el municipio habían cedido espacios tanto para el resguardo de las máquinas como para el acopio de materiales, pero la obra quedó suspendida.

En los últimas semanas, vecinos y autoridades reportaron roturas de neumáticos y desperfectos mecánicos frecuentes en vehículos que circulan por el lugar. La Dirección Nacional de Vialidad colocó algunos tachos de advertencia en inmediaciones de Laspiur, aunque la mayoría de los baches del tramo siguen sin señalización.

“No es una campaña política”

El intendente insistió en que su exposición pública no tiene fines partidarios: “Es lamentable tener que exponerme a esto, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque estoy cansado de pedirlo y de reclamarlo y aún así pedir que la gente comparta esto, viralice esto y que nos cuidemos todos. Vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, esto no es una campaña política, esto es una trampa que a cualquiera le puede tocar”.

Depetris remarcó que se trata de una ruta clave para la región: “Es una ruta del Mercosur, la que lleva la producción, la que transporta la educación, la salud, todos los valores que eso representa, hoy está en este estado”.

Finalmente, lanzó un pedido directo al Gobierno nacional: “No será el momento que alguna vez alguien tome la firme decisión y diga: ‘Esta ruta nacional 158, que es fundamental para el progreso, para las ambiciones de un país que tiene ganas de progresar, que la empecemos a mirar y la empecemos a respetar’. Nada más que eso, por favor, ¿a quién correspondan? Háganse cargo. Hace 20 años que nadie se hace cargo. Ya llegó el momento de que se hagan cargo”.