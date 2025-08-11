El Gobierno de la Provincia de Córdoba inauguró tres nuevos espacios en la Escuela Florentino Ameghino de Freyre, en el departamento San Justo. Se trata de un aula, un comedor y un taller de usos múltiples.

Encabezaron el acto de inauguración oficial la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Las obras, ejecutadas con una inversión provincial de 102.000.873 de pesos, apuntan a garantizar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de los 540 niñas y niños que asisten a la escuela de nivel inicial y primaria de la localidad.

Las nuevas instalaciones permitirán a la comunidad educativa contar con más espacios adecuados para el desarrollo pedagógico, la alimentación escolar y actividades culturales, consolidando el rol de la escuela como núcleo central de su comunidad.

“La escuela es posible si se lleva infraestructura. Y cuando el Gobierno nacional decide parar las obras, en Córdoba las seguimos con fondos provinciales que aportan los cordobeses y con la ayuda de los intendentes”, expresó la vicegobernadora Myrian Prunotto, al destacar la decisión política de sostener y avanzar con obras educativas.

Por su parte, el ministro Horacio Ferreyra sostuvo: “Esta inversión no es solo en ladrillos, sino en derechos. Porque cada aula, comedor o taller es una oportunidad más para garantizar igualdad educativa en todo el territorio provincial”.

El intendente Germán Baldo agradeció el acompañamiento de las autoridades y valoró el impacto de la obra en la vida cotidiana de la escuela: “Estas mejoras son posibles gracias al trabajo conjunto. La educación es prioridad para nuestra gestión y para toda la comunidad de Freyre”.

El acto fue acompañado por directivos, docentes, estudiantes y familias, quienes celebraron este paso significativo para seguir construyendo una educación pública de calidad, inclusiva y con sentido territorial.

Asistieron a la vez el legislador departamental Gustavo Tevez y el secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno, Augusto Pastore.