Freyre: la provincia inauguró la ampliación de la Escuela Florentino Ameghino
Se habilitó un aula, un comedor y un taller de usos múltiples que benefician a 500 estudiantes.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba inauguró tres nuevos espacios en la Escuela Florentino Ameghino de Freyre, en el departamento San Justo. Se trata de un aula, un comedor y un taller de usos múltiples.
Encabezaron el acto de inauguración oficial la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.
Las obras, ejecutadas con una inversión provincial de 102.000.873 de pesos, apuntan a garantizar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de los 540 niñas y niños que asisten a la escuela de nivel inicial y primaria de la localidad.
Las nuevas instalaciones permitirán a la comunidad educativa contar con más espacios adecuados para el desarrollo pedagógico, la alimentación escolar y actividades culturales, consolidando el rol de la escuela como núcleo central de su comunidad.
“La escuela es posible si se lleva infraestructura. Y cuando el Gobierno nacional decide parar las obras, en Córdoba las seguimos con fondos provinciales que aportan los cordobeses y con la ayuda de los intendentes”, expresó la vicegobernadora Myrian Prunotto, al destacar la decisión política de sostener y avanzar con obras educativas.
Por su parte, el ministro Horacio Ferreyra sostuvo: “Esta inversión no es solo en ladrillos, sino en derechos. Porque cada aula, comedor o taller es una oportunidad más para garantizar igualdad educativa en todo el territorio provincial”.
El intendente Germán Baldo agradeció el acompañamiento de las autoridades y valoró el impacto de la obra en la vida cotidiana de la escuela: “Estas mejoras son posibles gracias al trabajo conjunto. La educación es prioridad para nuestra gestión y para toda la comunidad de Freyre”.
El acto fue acompañado por directivos, docentes, estudiantes y familias, quienes celebraron este paso significativo para seguir construyendo una educación pública de calidad, inclusiva y con sentido territorial.
Asistieron a la vez el legislador departamental Gustavo Tevez y el secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno, Augusto Pastore.