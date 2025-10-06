La provincia de Córdoba participó en la Fase Matemática de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, desarrollada del 1 al 3 de octubre en la ciudad de Posadas, Misiones.

En esta instancia, estudiantes y docentes de cinco instituciones cordobesas representaron a la provincia con propuestas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, obteniendo tres distinciones nacionales y provinciales.

El proyecto “The Kefir Way”, del IPET N° 85 República de Italia (General Paz), recibió dos reconocimientos: uno a nivel nacional y otro provincial. Los estudiantes Rodrigo Uriel González y Milagros Ayelén Gómez, de 6° año, acompañados por su docente Mirta Beatriz Irala, fueron distinguidos por su destacada labor investigativa y creativa.

Asimismo, en el Desafío Nacional en Geometría Escolar, el estudiante Alejo Sur Sartorio, de 6° grado de la Escuela Francisco Antonio Rizzuto (Córdoba Capital), junto a su maestra Griselda Soledad Gallardo, recibió una distinción por su participación y desempeño.

Esta primera fase nacional, con eje en la Matemática, reunió 83 proyectos seleccionados de todo el país, pertenecientes a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, tuvo como propósito promover la innovación en el aula y el intercambio de experiencias pedagógicas que fortalezcan los aprendizajes.

Córdoba, además, distinguió cinco proyectos nacionales por su creatividad e innovación, entre ellos “The Kefir Way”, junto a propuestas provenientes de CABA, Formosa, Misiones y San Luis.

Las instituciones cordobesas participantes fueron:

Nivel Primario:

“La música de las fracciones”, Instituto Privado Almafuerte (Las Varillas).

“Macetas geométricas”, Instituto El Gran Capitán (Juárez Celman).

“Geoarte”, Escuela Juana Azurduy de Padilla (Los Patayes).

Nivel Secundario:

“The Kefir Way”, IPET N° 85 República de Italia (General Paz).

Desafío Nacional en Geometría Escolar:

Escuela Francisco Antonio Rizzuto (Córdoba Capital).

La próxima fase de la Feria Nacional, centrada en Artes, se desarrollará del 6 al 8 de octubre en Posadas, y Córdoba volverá a participar con cinco instituciones educativas. Posteriormente, las fases de Ciencias y Tecnologías se realizarán en Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.