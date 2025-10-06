Feria Nacional de Educación: Córdoba obtuvo tres distinciones en la Fase Matemática
Estudiantes y docentes de cinco escuelas cordobesas participaron en la primera instancia nacional realizada en Misiones.
La provincia de Córdoba participó en la Fase Matemática de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, desarrollada del 1 al 3 de octubre en la ciudad de Posadas, Misiones.
En esta instancia, estudiantes y docentes de cinco instituciones cordobesas representaron a la provincia con propuestas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, obteniendo tres distinciones nacionales y provinciales.
El proyecto “The Kefir Way”, del IPET N° 85 República de Italia (General Paz), recibió dos reconocimientos: uno a nivel nacional y otro provincial. Los estudiantes Rodrigo Uriel González y Milagros Ayelén Gómez, de 6° año, acompañados por su docente Mirta Beatriz Irala, fueron distinguidos por su destacada labor investigativa y creativa.
Asimismo, en el Desafío Nacional en Geometría Escolar, el estudiante Alejo Sur Sartorio, de 6° grado de la Escuela Francisco Antonio Rizzuto (Córdoba Capital), junto a su maestra Griselda Soledad Gallardo, recibió una distinción por su participación y desempeño.
Esta primera fase nacional, con eje en la Matemática, reunió 83 proyectos seleccionados de todo el país, pertenecientes a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.
El encuentro, organizado por la Secretaría de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, tuvo como propósito promover la innovación en el aula y el intercambio de experiencias pedagógicas que fortalezcan los aprendizajes.
Córdoba, además, distinguió cinco proyectos nacionales por su creatividad e innovación, entre ellos “The Kefir Way”, junto a propuestas provenientes de CABA, Formosa, Misiones y San Luis.
Las instituciones cordobesas participantes fueron:
Nivel Primario:
- “La música de las fracciones”, Instituto Privado Almafuerte (Las Varillas).
- “Macetas geométricas”, Instituto El Gran Capitán (Juárez Celman).
- “Geoarte”, Escuela Juana Azurduy de Padilla (Los Patayes).
Nivel Secundario:
- “The Kefir Way”, IPET N° 85 República de Italia (General Paz).
Desafío Nacional en Geometría Escolar:
- Escuela Francisco Antonio Rizzuto (Córdoba Capital).
La próxima fase de la Feria Nacional, centrada en Artes, se desarrollará del 6 al 8 de octubre en Posadas, y Córdoba volverá a participar con cinco instituciones educativas. Posteriormente, las fases de Ciencias y Tecnologías se realizarán en Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.