Familias de dos localidades del departamento San Justo se convirtieron en propietarias

“Tu Casa, Tu Escritura” avanza en el interior de la provincia y más vecinos de distintas localidades regularizan su situación dominial y escrituran sus viviendas. Esta semana, quienes lo lograron fueron 27 familias de La Paquita y otras tantas de Seeber, en el departamento San Justo.

La ministra de Hábitat y Economía Familiar Laura Jure explicó que actualmente acceder a una escritura requiere de un presupuesto mayor a 200 mil pesos y que el trámite implica un lapso de tiempo que mensuras y aprobación de planos, entre otros requisitos.

“Hoy –aseguró- se van con la tranquilidad de saber que su hogar es suyo. Esto es el fin de un ciclo, el ciclo de la casa propia”.

Vecinas y vecinos contaron con el apoyo de “Tu Casa, Tu Escritura”, un programa de regularización dominial y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de personas que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado 20.000 títulos de propiedad en toda la provincia.