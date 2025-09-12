Estudiantes y docentes del IPEA 235 “Julio R. Valenzuela” de El Fortín están llevando a cabo el proyecto “Energía para la sustentabilidad: Construcción de termotanques solares”, una iniciativa que recibió una beca de la Fundación Nicolás Losano de San Francisco. La propuesta, que busca promover el uso de energías renovables y la reutilización de desechos, tiene como objetivo construir termotanques para las familias de la comunidad que no cuentan con servicio de gas natural.

El proyecto es liderado por las docentes Vanesa Tolosa, Rocío Prino Giones, Antonella Bonetto y Laura Aiassa, junto al MEP Agustín Suárez. La directora de la institución, Evangelina Flores, explicó que ya se han completado varias etapas, incluyendo la instalación del primer termotanque en un domicilio particular. Actualmente, trabajan en la construcción del segundo.

Según datos del Censo 2022, cerca del 50,6% de los hogares de El Fortín no tienen acceso a gas natural, lo que subraya la relevancia social de esta iniciativa. "Buscamos satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, construyendo termotanques solares con materiales reciclados", explicaron las docentes en la propuesta.

A partir de septiembre, los estudiantes de 5º año, que han sido los protagonistas del proyecto, comenzarán a capacitar a los de 4º año, asegurando así la continuidad de la iniciativa en el próximo ciclo lectivo. Además, se están realizando capacitaciones con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y profesionales del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba.

Becas de la Fundación Losano

El proyecto del IPEA 235 fue elegido para recibir una de las becas que la Fundación Losano otorga anualmente a iniciativas que fomentan la capacitación y generan un impacto social concreto. Con esta propuesta, ya son 41 los proyectos becados desde el año 2006.

La Fundación Losano mantiene abierta su convocatoria hasta finales de septiembre para quienes deseen presentar sus iniciativas. Las bases y condiciones se pueden consultar en la página web www.fundacionlosano.org.ar.