El Gobierno de Córdoba recuerda que viernes 15 de agosto los jubilados provinciales, cuyos haberes no superan el $1.300.00, tendrán depositado el bono de $100.000.

Este bono complementario y no contributivo se suma al incremento otorgado en julio del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales.

El refuerzo se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba.

Con esta medida, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de mejorar el ingreso de los beneficiarios que menos ganan, consolidando a Córdoba entre las provincias con haberes mínimos más altos del país.