En el Centro Cívico del Bicentenario en la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo la entrega de kits de robótica educativa “TecnoPresente” a escuelas primarias y secundarias precursoras 2025.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Martín Llaryora, y contó con la presencia de directivos y docentes.

En esta primera etapa, 132 instituciones recibieron un total de 506 kits: 60 escuelas secundarias obtuvieron 228, y 72 escuelas primarias, 278.

Durante la jornada, además, los equipos educativos participaron de dos charlas sobre el uso de esta herramienta y su aplicación en distintos espacios curriculares.

“Esta entrega de kits robóticos marca un paso más en la transformación tecnológica”, destacó el mandatario provincial.

Y valoró el compromiso de las instituciones que se animaron a ser escuelas precursoras, destacando su rol en la innovación pedagógica y en la mejora de los estándares educativos.

“Es empezar a cambiar paradigmas, a salir de la zona de confort y elevar nuestra calidad educativa, poniéndonos más acordes a lo que los jóvenes piden y al talento que necesitamos formar”, dijo.

El gobernador aseguró que Córdoba continúa avanzando en políticas educativas inclusivas, con inversión en infraestructura, conectividad e innovación, pese al retiro de fondos nacionales y a la crisis económica.

De esta manera, mencionó programas que se vienen reforzando, como el Paicor y el Boleto Educativo; y políticas como la conexión satelital en todas las escuelas rurales y de montaña, y las 14 sedes de la Universidad Provincial de Córdoba, que se están creando en diferentes puntos del territorio provincial.

“Estas transformaciones que empezamos no se ven de un día para el otro, nos llevará tiempo, pero había que empezar en un momento. Aun en la crisis, nosotros definimos no dejar la educación a un lado y poner esta agenda de transformación”, subrayó Llaryora.

Los kits fueron creados por técnicos de la Dirección de Tecnología en la Educación con el objetivo de ofrecer un recurso versátil, adaptado a los intereses de cada escuela y a las necesidades de cada localidad.

Esta tecnología permite desarrollar proyectos donde se ponen en juego saberes relacionados con las ciencias naturales y ciencias sociales, a la vez que son una herramienta didáctica para la enseñanza de saberes específicos de la educación tecnológica y ciencias de la computación.

Cada kit tiene un valor unitario de 185 dólares, lo que representa una inversión provincial de 387.000 dólares, considerando la compra de 2.095 kits en total.

En el mismo acto, el gobernador destacó la capacidad de diálogo y cooperación entre diferentes sectores políticos y sociales, subrayando que el trabajo conjunto es una señal positiva en tiempos marcados por la división y la confrontación.

“Quiero agradecer especialmente a los intendentes y jefes comunales, porque entendieron que la escuela no puede ser un compartimiento aislado, sino parte del engranaje de la comunidad. Nadie fue obligado a sumarse, sin embargo, hoy ya son 400 los municipios y comunas que forman parte de las Coordinaciones Locales de Educación, de este trabajo colectivo para mejorar la calidad educativa”, señaló.

Instituto de Innovación Educativa

Asimismo, el mandatario anunció la creación de un Instituto de Innovación Educativa orientado a fortalecer la formación en nuevas tecnologías y ofrecer herramientas para el desarrollo del talento juvenil en las escuelas precursoras.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la decisión política de avanzar con esta iniciativa y agregó que “la entrega de los elementos de robótica permitirá potenciar la educación tecnológica y las ciencias de la computación en nuestras escuelas”.

Ferreyra resaltó el rol de los establecimientos precursores que adoptan estas tecnologías: “Son los que se han animado a hacer extraordinario lo cotidiano. Estoy mirando los resultados y los procesos que se dan en estas instituciones y quiero felicitarlos porque todas están en el camino de la mejora. Algunas han incrementado sus resultados de aprendizaje en hasta diez puntos más. Eso implica que hay un camino trazado por la gestión que le pone alas a la educación”.

El kit TecnoPresente fue diseñado para acercar a estudiantes al mundo de la robótica y la programación. Gracias a su placa controladora con fichas de conexionado rápido, la construcción y programación de robots resulta sencilla e intuitiva. Además, sus piezas de construcción permiten realizar una gran variedad de dispositivos robóticos.

Más información sobre el kit, en este enlace: https://tecnopresente.educacioncba.edu.ar/kit-de-robotica

Asimismo, en el marco del evento, se entregaron 160 netbooks a algunas de las escuelas presentes, aprovechando la convocatoria de la jornada.

Luis Franchi, secretario de Educación, indicó: “La educación en Córdoba es una prioridad, los compromisos que asumimos los vamos cumpliendo y nuestro sueño es que todos tengan más y mejores oportunidades, más educación de calidad. Y eso lo hacemos juntos, más allá de las ideologías políticas. Cuando nos centramos en cada estudiante todo es posible, y en Córdoba es una realidad”.

A su vez, el intendente de Justiniano Posse, Rodolfo Margherit, expresó su orgullo por pertenecer a la provincia de Córdoba, destacando los avances alcanzados en materia de infraestructura escolar, tanto en lo edilicio como en equipamiento.

Además, señaló que, en un contexto de dificultades económicas, “poder hablar de futuro, desarrollo, producción y trabajo es motivo de orgullo para todos los cordobeses, por la provincia y por la gestión que tenemos”.

Con estas iniciativas, la Provincia de Córdoba refuerza su compromiso con la innovación educativa y la formación tecnológica de estudiantes y docentes en todos los niveles.

Estuvieron presentes además la secretaría de Coordinación Territorial, Nora Bedano; y su par de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Cristina Peretti.

Sobre las Escuelas Precursoras

Son escuelas de nivel inicial, nivel primario, de nivel secundario, orientado y técnico, institutos superiores de formación docente y/o institutos superiores de formación técnica, escuelas especiales de la modalidad de jóvenes y adultos.

En total son 211 escuelas las que, en la definición del programa TransFORMAR@Cba optaron por la Ruta 2. La Ruta 1 es universal, son las transformaciones que se definen para las escuelas de todo el sistema educativo.

La Ruta 2, que llevan adelante las escuelas precursoras, son las que implementan este programa en su totalidad: el cambio de ciclos, la jornada única escolar, el enfoque estima ampliado, todo lo vinculado a educación digital, programación y robótica, ciencias de la computación y que realizan todas las adecuaciones que el plan propone.

Y la Ruta 3 son las otras escuelas que aplican la Ruta 1, que es la universal, e implementan algunas de las innovaciones según el nivel y la modalidad.