El Gobierno de Córdoba entregó anticipos financieros a 15 municipios del interior provincial, destinados a la puesta en marcha de obras de infraestructura en establecimientos educativos. La inversión total asciende a $1.769.380.817,27 y permitirá ejecutar 16 obras en 15 escuelas.

Los fondos otorgados permitirán nueve obras de ampliación y siete de reparación o refacción, con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones edilicias para cientos de estudiantes y docentes de toda la provincia.

Las localidades beneficiarias fueron: Morteros, Idiazábal, La Carlota, La Para, General Deheza, Pilar, Las Varillas, La Tordilla, Buchardo, Alpa Corral, Dalmacio Vélez, Villa Dolores y Villa de las Rosas.

Entre las intervenciones previstas se destacan la construcción de núcleos sanitarios, zonas de circulación y cocina; seis aulas; una sala; una rampa; un TUM (taller de usos múltiples); una galería de vinculación; y dos ampliaciones de comedor PAICOR. Asimismo, se llevarán adelante reparaciones en cubiertas y cielorrasos, cambio de aberturas y pintura.

Estas obras forman parte del plan integral de infraestructura educativa impulsado por el Gobierno de Córdoba, a través del programa “Habitar la Escuela”, que articula inversiones para mejorar la calidad edilicia y garantizar condiciones dignas de aprendizaje y enseñanza.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó: “Nos reunimos con 15 intendentes de distintas localidades para continuar con el programa ‘Habitar la Escuela’, destinando más de 1.700 millones de pesos para obras de ampliación y reparación en instituciones educativas de todos los niveles y modalidades”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, elogió la inversión en educación que está llevando adelante el Estado provincial. “Ya hemos inaugurado 23 escuelas nuevas en estos meses de gestión, más de una por mes. Además, Córdoba está construyendo 13 sedes de universidades públicas", indicó.