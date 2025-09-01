El gobernador Martín Llaryora encabezará este lunes el llamado a licitación para dar continuidad a las obras de 13 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se encuentran en localidades del interior provincial.

EL acto será a partir de las 10 en el Centro Cívico de la capital provincial.

El Gobierno provincial remarcó que se trata de obras que habían sido iniciadas por el Gobierno nacional, quedaron abandonadas y ahora son asumidas y reactivadas por la Provincia con el objetivo de garantizar su finalización y puesta en funcionamiento.