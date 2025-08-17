Este domingo, la ciudad de Monte Cristo se viste de celeste y blanco para rendir homenaje al General José de San Martín en el acto central del Gobierno de Córdoba, al cumplirse el 175° aniversario de su Paso a la Inmortalidad.

El acto central contará con la presencia del gobernador Martín Llaryora, quien estará acompañado por el intendente local Daniel Haniewicz. Autoridades, vecinos y familias se sumarán a la ceremonia que tendrá como punto culminante el tradicional desfile cívico–militar por las calles de la localidad.

Participarán en el desfile las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto a agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas e instituciones educativas que rendirán tributo al Libertador en una jornada de fuerte contenido histórico y patriótico.

El evento puede seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de Facebook y YouTube del Gobierno de Córdoba.